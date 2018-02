Dobro jutro iz Pjongčanga: Šah na ledu

Pri nekaterih športih je težko upoštevati olimpijsko načelo »hitreje, višje, močneje«. Včasih se vse to konča z matematičnim izračunom mase, trenja, hitrosti in moči. Lahko bi rekli, da je vse skupaj še najbolj podobno učni uri fizike, v resnici gre za zelo zapleteno strategijo osvajanja območja.In morda se prav na ledu v Gangneungu, kjer potekajo tekmovanja v kerlingu, najočitneje kaže geopolitično tekmovanje za nekaj, kar vsi imenujemo »hiša«.Medtem ko spuščajo dvajset kilogramov težke »kamne«, so igralci čudovito elegantni, strah vzbujajoče skoncentrirani in vrhunsko usklajeni. Kar nekajkrat se mi je zazdelo, da si lahko predstavljam Vladimirja Putina ali Xi Jinpinga, kako drsata za okroglim kamnom, ki nadaljuje svojo pot vzdolž »plošče«, onadva pa Sergeju Lavrovu oziroma Wang Yiju dajeta navodila, kje je treba z »metlo« počistiti dohod do okroglega središča, da bo granitni kamen oddrsal malo na desno ali nekoliko bolj v levo in po možnosti izrinil nasprotnika iz že osvojenega ozemlja.V Pjongčangu sem se zaljubila v kerling. Odkrila sem ga kot vir drugačnega vznemirjenja od tistega, ko ležeči sankač drvi po stezi ali ko smučar lovi sekunde.Kerling je mešanica šaha, joge, balinanja in intelektualne razprave o prihodnosti sveta in naj mi strokovnjaki oprostijo, če so moja razmišljanja oddrsala stran od modrega kroga, znotraj katerega je »hiša«, saj se nisem mogla upreti temu, da v trkih teh težkih kamnov ne bi videla, kako Kitajska iz azijsko-pacifiškega območja izvrže Ameriko, kako združena Koreja trči ob kitajski bok in kako si vsi prizadevajo, da bi se prebili čim bliže tej pomembni praznini, ki zanje opredeljuje smisel obstoja.In vsi kričijo svojim metlam, ki čistijo pot pred okroglimi granitnimi kamni, kot da bi sodelovali na generalni skupščini Združenih narodov. Na koncu dajo drug drugemu »petko« in nastopi katarza. »Hiša« ostane prazna do naslednjega tekmovanja. Tako kot v resničnem življenju.

Tekmovanje v kerlingu med Japonsko in Švico. Foto: AFP