Dobro jutro: O bizarnostih

Nedavno je zaokrožila vest, da je filmska zvezdnica Barbra Streisand klonirala svojo psičko. Pravzaprav kar dvakrat. Komentarji so bili seveda kritični, pač v slogu da si bogataši privoščijo najrazličnejše bizarnosti, saj jo je zadeva stala kar petdeset tisoč dolarjev. Pred kratkim pa je zakrožila še ena podobna novica, namreč da je neka gospa v Kaliforniji dala presaditi ledvico svojemu mačku in za to plačala devetnajst dolarskih tisočakov.Vendar je med obema zgodbama velika razlika, kalifornijska ljubiteljica mačk namreč sploh ni premožna, za poseg je namenila skoraj polovico svoje letne plače. Poleg tega je ozdravitev mačka, ki sliši na ime Stan, negotova, kaj lahko se zgodi, da zaradi svojega stanja stakne kakšno infekcijo, ki bi zelo verjetno lahko bila za žival tudi usodna.To velja tudi za njegovo prijateljico Jay, muco, ki je bila izbrana za donatorico ledvice, za katero prav tako držijo pesti, da bi preživela. Nedvomno nenavadne odločitve, vsaj kar se tiče neprostovoljne mačje donatorice tudi nekoliko sporne. Vendar omenjena gospa meni, da je Stan glede na svoje vedenje nedvomno človek, ujet v mačji podobi in zato noben napor in strošek, da bi ga rešila, ni prevelik.Za tiste, ki ste zgroženi, morda pogled na izbiro izdelkov, ki jih ponujajo po svetu. Morda potrebujete elektronski vžigalnik, ki se napaja prek USB-priključka, masažni aparat za nos, deviški pas za moške ali poseben nahrbtnik za dojenčka oziroma tako imenovani kengurujček, ki omogoča dojenje malčka med vožnjo z motorjem? No, med najpogostejšimi kupci takšnih in podobnih domislic niso Američani, ampak Kitajci. In ti seveda ne bi presajali mačjih ledvic, pse pa bi klonirali verjetno le, če bi bilo posamezno leglo zelo okusno. In v takšni luči se zdi poteza dveh Američank nekoliko manj bizarna.

