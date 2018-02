Dobro Jutro iz Pjongčanga: Od tigra, z ljubeznijo

Zanimiva je igra dveh tigrov. Suhorang, beli tiger zaščitnik, je bil maskota olimpijskih iger, ki so se pravkar končale v Pjongčangu. Štiri dni pred odprtjem prihodnjih zimskih olimpijskih iger v Pekingu, ki se bodo začele 4. februarja 2022, pa bo po lunarnem koledarju nastopilo leto tigra.



To je dobro znamenje. Kitajci ga, in ne leva, imajo za kralja živali. Na njegovem hrbtu jezdi bog bogastva, v njegovih krempljih pa je ogromno velikodušne in plemenite energije. Tiger je simbol razsvetljenja in pripravljenosti zaščititi šibkejše. Ali ni prav to olimpijski duh?



Od Pjongčanga do Pekinga, in seveda prek Tokia, kjer bodo leta 2020 poletne olimpijske igre, vodi pot obnove globalnega zavezništva.



A »Citius, Altius, Fortius« oziroma »hitreje, višje, močneje« se ne nanaša samo na športne rezultate. Pjongčang je pokazal, da se olimpijski moto nanaša tudi na spremembe družbenih norm, odpravo predsodkov in zavračanje diskriminacije. Upati moramo, da bo kitajski tiger leta 2022 zaščitnik svobode, ki so jo na južnokorejskih snežnih in ledenih stezah izborili dekleta in fantje 21. stoletja. Spomnimo se, kako prekrasno so nam pokazali, da nočejo biti opazovani z vidika rasne pripadnosti, spolne določenosti ali seksualne orientacije. To so bile igre za prihodnost.



Pred Pekingom se sprašujemo, ali bomo imeli dovolj moči, da bomo od azijske sile zahtevali, naj tokrat, za razliko od leta 2008, postavi na vrh Olimpa, in pod zaščito kralja tigra in njegovih pravičnih krempljev, človekove pravice?



Če je mednarodni olimpijski komite bil tako odločen in zaradi dopinga Rusiji ne dovoli nastopati pod svojo zastavo, zakaj ne bi od Kitajske zahteval, naj naslednje olimpijske igre pretvori v poziv k osvoboditvi od lastnega ideološkega dopinga rastoče velesile?



Peking bo prvo mesto v zgodovini olimpijskih iger, v katerem bodo potekale tako zimske kot poletne igre. Zato je tako pomembno vse rezultate, dosežene v Pjongčangu, postaviti tigru, ki bo s Korejskega polotoka prišel do kitajskih smučišč in drsališč, na hrbet. Naj se ne izgubi niti en ideal!



Hitreje, višje, močneje hkrati pomeni tudi dlje. Korakajmo naprej, ne nazaj. To od nas pričakuje tiger.