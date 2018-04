Dobro jutro: Polbogovi

Znameniti izumitelj Elon Musk se je do zdaj ukvarjal predvsem z raketami, električnimi avtomobili in super hitrimi vlaki, zdaj pa ga sumijo, da preizkuša tudi naprave za branje misli. Njegova družba Neuralink menda načrtuje šele poskuse na miših in podganah, da pa bi radi tudi človeške možgane povezovali z računalniki, je povedal sam kanadsko-ameriški izumitelj in poslovnež južnoafriškega rodu. Musk verjame, da bomo ljudje le tako lahko tekmovali z »bogovom podobnimi« roboti prihodnosti.»Okrepitev« možganov naj bi omogočale majhne elektrode, ki bodo morda nekega dne lahko nalagale in odstranjevale misli. Musk to imenuje »sporazumna telepatija«, z njo pa naj bi v prihodnosti najprej pomagali ljudem z resnimi poškodbami možganov zaradi nesreč ali bolezni. A če jim bo uspelo, kdo ve, kaj bo še mogoče? Super človeka, sposobnega telepatije, napoveduje tudi možganski kirurg z Univerze v Washingtonu: Eric Leuthardt verjame, da bo vgrajevanje možganskih vsadkov, ki nam bodo omogočali nove naloge, že kmalu tako običajno, kot je zdaj tetoviranje. Lahko si predstavlja, da bodo že čez dve desetletji vse informacije, ki so zdaj v prenosnem telefonu, shranjene v napravi velikosti riževega zrna, to pa bi lahko vstavili v možgane z minimalnim posegom. Drugi znanstveniki domnevajo, da naši spomini že zdaj puščajo enkratne genske sledove v naših možganih in bomo nekoč lahko »brali« tudi to.Ali je razvoj sploh mogoče ustaviti, potem ko se zanj že kažejo tehnološke možnosti? Raje se vprašajmo, kakšne misli in spomine naj berejo vse te futuristične naprave. Če naj bomo polbogovi, bi morali najti tudi načine za obračunavanje z žalostjo, jezo, pretirano zaskrbljenostjo, tesnobo in podobnimi čustvi, ki nas vsak dan postavljajo na trdna tla. Ali pa smo lahko le z njimi človeški?

: Pivk Mavric