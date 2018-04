Dobro jutro: Spomladanske dileme

Lansko jesen sem si malce grizel nohte, da nisem bil pred desetletjem tako vizionarski, da bi kakšnih sto evrov vložil v nakup bitcoinov. V tem primeru bi imel na računu skoraj milijardo evrov, kar se zdi lepo zaokrožena vsota. Zdaj me je jeza že nekoliko minila, cene kriptovalutam so se drastično znižale, tako da bi iztržil le še kakšnih tristo milijonov. Vendar takšne zadeve dajajo človeku misliti in začne si razbijati glavo, kako priti do tako imenovanega lahko zasluženega denarja.Rudarjenje se zdi zelo naporna zadeva, rudarjenje kriptovalut pa se sliši kot precej prijetnejše opravilo. Vendar človek potrebuje pošteno računalniško zverino in kar nekaj strokovnega znanja, poleg tega pa s takim rudarjenjem pokuriš zelo veliko elektrike, v islandskem Reykjavíku takšni »rudarji« menda pokurijo več elektrike kot vsa gospodinjstva skupaj. Torej bi se morda lahko ozrli po nakupu dobrih starih delnic, vendar se, kot kaže, tudi tu skriva kar nekaj pasti.Družba Amazon je pred kratkim zaradi enega samega tvita Donalda Trumpa na borzi izgubila kar deset milijard dolarjev svoje kapitalske vrednosti. V redu, facebook se zdi pametnejša izbira, lani se je vrednost njegovih delnic zvišala za več kot petdeset odstotkov, a že je tu afera z zlorabo informacij in facebook izgubi kar četrtino vrednosti. Dobro, potem pa snapchat, tu se ne more nič zalomiti, pojavi pa se neka Kylie Jenner, o kateri še nikoli nisem slišal in ki je tvitnila, da te aplikacije ne bo več uporabljala, in v trenutku je bil snapchat vreden kar milijardo manj kot dan pred tem.Glede na borzne trende, ki so odvisni od naravnost smešnih banalnosti, očitno obstaja enaka možnost, da bodisi zamudiš nekaj sijajnih priložnosti bodisi prihraniš kup denarja. To pomeni, da je pravzaprav najboljša izbira odklop, sprehod s psom po spomladanskem soncu in nabiranje mačic.

