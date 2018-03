Dobro jutro: Stoletje v pesku

V pesku zagledate nekaj steklenega, zelenega, rečete si, o, steklenica, in jo vzamete domov. Lep oblikovalski izdelek bo krasil vašo polico v dnevni sobi. Doma se izkaže, da ste našli 131 let staro steklenico, ki v sebi nosi sporočilo. Potegnete zvit papir iz stekla, osušite in preberete. Ni ljubezensko pismo, ni obupan SOS-klic z osamljenega otoka. Je znanstveno sporočilo.

Na listku piše, da so steklenico 12. junija 1886 vrgli s krova nemške ladje Paula, ki je bila na poti iz Cardiffa v angleškem Walesu do Nizozemske Indije, sedanje Indonezije. To se je pred dnevi zgodilo zakonskemu paru iz avstralskega Pertha. Najbolj neverjeten dogodek v najinem življenju. Samo pomislite, da ta steklenica ni bila dotaknjena že skoraj 132 let, pa je vendar v popolnem stanju,« sta dejala. Steklenico s sporočilom sta odnesla v Muzej Zahodne Avstralije, kjer so strokovnjaki potrdili njeno avtentičnost. Ugotovili so, da je bila ladja Paula udeležena v večletnem eksperimentu nemškega pomorskega observatorija spremljanja oceanskih tokov. Posadke različnih ladij so v oceane zmetale več tisoč steklenic, v vsaki pa je bil listek z imenom ladje, koordinatami in datumom.



Sodeč po koordinatah na papirju je bila tokratna steklenica vržena z ladje okoli šesto milj od Zahodne Avstralije. Od tam so jo tokovi prinesli na kopno v enem letu in dobro stoletje je čakala pokopana pod peskom, pojasnjujejo eksperti. Do danes je bilo najdenih skupaj 662 sporočil iz nemškega preizkusa. Nazadnje so pred tremi leti na nemških Frizijskih otokih našli 108-letno steklenico. V Severno morje jo je odvrgel morski biolog, ki je prav tako proučeval morske tokove. Na razglednici je bil datum 30. november 1906. Še prejšnja rekordna najdba je imela samo 99 let in 45 dni.

