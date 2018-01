Dobrodošli v džungli: Prijazni neznanci z bonbončki

Prej ali slej pride čas, ko je otrok dovolj star, da lahko začne sam hoditi v šolo in dobi ključe od stanovanja. Ko smo tisti, ki smo odraščali v zadnjem stadiju socializma, dosegli ta mejnik v odraščanju, so nam starši vbijali v glavo, naj se na poti domov nikarte ne pogovarjamo z neznanci in bohnedaj jemati bonbonov ali čigumijev, ki nam jih ponuja prijazni stric v velikem belem avtu.

Zato se seveda ne gre čuditi, če se velika večina države že dva dni drži za čelo, ko na plan prihajajo podrobnosti slabega pol milijona evrov vrednega posojila, ki si ga je opozicijska SDS izgovorila pri neki Dijani Đuđić iz Prijedora v Bosni in Hercegovini.

Pa čeprav nas dejstvo, da se je SDS pred volitvami, na katerih ji (za zdaj) precej dobro kaže, spet ustrelila v koleno, v resnici ne bi smelo presenetiti. Je že tako, da so na Trstenjakovi v Ljubljani precejšnji strokovnjaki za reševanje poraza pred neizbežno zmago. Kako naj si drugače razlagamo dejstvo, da človek, ki nas prepričuje, naj mu zaupamo ključe do države, tako zlahka vzame bonbonček, ki mu ga ponudi prijazna neznanka. Razlika je zgolj ta, da se je namesto v velikem belem avtu vse skupaj dogajalo na velikem belem listu papirja.

V tokratni iteraciji sage »Janša proti realnosti« so zato zanimive druge stvari. Najprej dejstvo, da je razkritje, recimo mu tako, posojila, SDS dejansko presenetilo. Prvi odzivi, vključno z novinarsko konferenco v parlamentu, so bili precej amaterski poskusi preusmerjanja pozornosti na nepomembne podrobnosti (»kredit je prijavljen, vse je v redu«) in bežanja od odgovornosti (»za zakonitost pogodbe je odgovoren notar«) pa vse do precej očitnih poskusov omejevanja škode (»operativno se s tem nisem ukvarjal, jaz sem samo podpisal«).

Šele ob precej servilni obdelavi v Odmevih tistega večera se je vodja zbral in predstavil kolikor toliko koherentno zgodbo. Pozornim opazovalcem ni ušel Janšev stavek, da ne gre za nikakršno zaroto. Glede na to, da je šef SDS specialist za zarote, bi mu človek skorajda verjel.

A še bolj zanimiv je bil stavek, da jim je posojilo pomagal urediti večinski lastnik medijske hiše. Se pravi, madžarski medijski konglomerat Ripost, ki se sicer vrti v bližnji orbiti okoli madžarskega liderja Viktorja Orbána, je največji opozicijski stranki uredil kredit v Bosni in Hercegovini. Človek pravzaprav ne ve, kaj je huje: ali to, da mu Orbánovi ljudje rihtajo sumljiv kredit v Republiki Srbski, ali to, da Janša cinično pripomni, da če je že bilo kaj narobe, bodo pač plačali kazen.

A najhujše pri vsem skupaj je dejstvo, da so Strankini vojščaki zaradi te zgodbe po novinarjih in novinarkah, tudi tistih, ki niso bili neposredno povezani s poročanjem o, torej, posojilu, zlivali hektolitre gnojnice. Pojav seveda ni nov in v času pred parlamentarnimi volitvami smo ga nekako pričakovali. A vseeno ne moremo mimo ugotovitve, da so osebni in vulgarni napadi na novinarje ter predvsem novinarke očitno postali standard v arzenalu obračunavanja z ljudmi, ki niso na Strankini liniji.

Da je javna razprava (če ji seveda sploh še lahko tako rečemo) padla na ta nivo, je seveda še najbolj odgovoren prav Janša. Zaradi tvita o odsluženih medijskih prostitutkah je moral sicer plačati nekaj odškodnine, a kaj je šest čukov v primerjavi z zeleno lučjo njegovim privržencem za obkladanje novinarjev z vulgarnostmi vseh vrst.

Tako postane bolj jasna tudi Janševa izjava, da delež v medijski hiši prodajajo zato, ker je ta začela izdajati tabloid in da s tem pa res nočejo biti povezani. Seveda ne gre, da bi mu čisto zares verjeli, vendarle bodo njegovi madžarski prijatelji še vedno skrbeli za vzdrževanje Strankine linije v teh medijih. Po drugi strani pa je res, da SDS za pljuvanje po novinarjih in drugih mrzkih ji ljudeh ne potrebuje več tabloidov tipa Ekspres in Slovenski tednik (se jih še spomnite?). Zdaj to za stranko opravijo kar pripadniki baze sami.

Vendarle pa ima celotna zgodba svojo svetlo plat: končno imajo tudi v Stranki, ki jo tako zelo skrbijo menda ogroženi slovenski način življenja in nevarnosti, ki pretijo z Balkana, radi Bosance. To pa tudi ni kar tako.

