Dobro jutro: Gozdna kopel

V 80. letih prejšnjega stoletja so jo izumili Japonci. Poimenovali so jo »shinrin-yoku«, gozdna kopel. Ljubitelji vseh sort -nessev ji rečejo gozdni selfness, za tretje pa je preprosto sprehod, s katerega se človek vrne kot nov. Iz najbližjega parka, iz drevoreda japonskih češenj, s poti navkreber po senožeti in nazaj skozi mladi gaj … Je izraz sploh pomemben?

Štejeta samo pot in – rezultat. Ko me je davno tega, ko gospodinje še niso osvojile sodobnih tehnik loščenja tal, najmlajši stric posadil na staro cunjo in z »živim omotom« v ritmu spidveja ob posnemanju hrumečih motorjev ter mojih krikih navdušenja tako dolgo loščil kuhinjo, dokler me v levem zavoju ni vrglo s »proge«, sta tudi štela le pot in rezultat: prva zaradi stričeve »dirt-track« tehnike v podobi velike buške na čelu, drugi v podobi sijočih, kot novih tal. Še dolgo po tistem niso izumili loščila, po katerem bi babičina kuhinja bolj sijala ...



Tudi rezultat gozdne kopeli, ki je postala hvaležna snov za znanstvenike in del nacionalne zdravstvene politike dežele vzhajajočega sonca, je podoben: tako pač na človeka delujejo hormoni sreče. Sijoče … Za raziskave, s katerimi so dokazali, da gozdna kopel znižuje pritisk, sladkor v krvi in nevtralizira stresne hormone, so porabili več milijonov evrov. Zdaj metoda osvaja svet, iz licence za inštruktorje, ki vam pomagajo »v kad« brez dišeče soli z napisom, da pomirja, pa v ZDA že kujejo dobičke.



A v resnici nikomur ni treba čez oceane, da bi se za velik denar prepričal o učinkih japonskega izuma. »Velikokrat potujemo daleč, ker si ne znamo biti dovolj blizu, zato ne vidimo tistega, kar nas v bližini obdaja v veličastni lepoti,« je rekel pater Karel Gržan, ki pohodnike enkrat na leto popelje na »kopel« po zemeljski preslikavi Oriona, enega najsvetlejših ozvezdij na nebu, v dolini Gračnice. Za takšno kopel, ki na Japonskem velja za uradno potrjeno metodo zdravljenja po sistemu odklopa, sta dovolj že dva gumba. Prvi je za mobilni telefon, drugi za možgane. In na obeh piše »off«.

Idej o drevesih kot čustvenih bitij ni mogoče dokazati kot resnične. Foto: Milan Šinko