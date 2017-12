Kreativno: Pogum

Moje letošnje leto je zaznamovala beseda pogum. Že ob koncu preteklega leta sem sprejela odločitev, da se podam na neznano, negotovo in za marsikoga ne ravno varno pot. Nekako me je beseda vodila pri vseh odločitvah, sprejemanju novih izzivov in navsezadnje odnosih. V sebi sem se v resnici še vedno nenehno soočala z dvomi, tehtanjem in strahovi pred neuspehom. Nekako pa sem se le uspela prepustiti toku, ne da bi vedela kaj pride po tem. Brez načrtov in pričakovanj. Nekdo mi je rekel, da je trenutek, ko bom pripravljena spustiti potrebo po nadzoru in si zgolj zaupati, tista prava priložnost za učenje.

Razmišljam, kako je to podobno temu, ko svoje naročnike prepričujemo, naj zaupajo v kreativni proces. Koliko dvomov in strahov jih prežema, ker ne vedo, kam jih ta vodi. Percepcija, da kreativnost ne pripelje k doseganju uporabne vrednosti, še vedno prevladuje. Da lahko prepustijo nadzor nad snovanjem novih rešitev kreativnim članom ekip, svetovalcem ali zunanjim podjetjem, sta ključni motivacija in iskrena želja po tem, da se nekaj spremeni.

Letos smo imeli priložnost sodelovati s kar nekaj pogumnimi naročniki. Osebno sem najbolj ponosna na pilotno izvedbo Policy Jam-a na temo dolgotrajne oskrbe na domu, ki smo ga izvedli skupaj s Službo vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) in Direktoratom za dogotrajno oskrbo na Ministrstvu za zdravje. Ravno v času, ko je šel predlog zakona za sistemsko ureditev dolgotrajne oskrbe v javno obravnavo in so v medijih vršali burni odzivi predstavnikov zainteresiranih deležnikov, smo le te povabili k sodelovanju in skupaj iskali rešitve za boljši jutri.



Policy jam: Dolgotrajna oskrba na domu v Sloveniji. Video: Vizija Slovenije

Kljub prvotni skeptičnosti nekaterih članov projektne skupine, smo prvi preboj dosegli že med pripravljalnim delovnim srečanjem, ko je nekdo rekel, da s tovrstnimi orodji na problem prvič gleda drugače. Vseh strahov seveda nismo uspeli razbliniti, a vendar so zbrali pogum, da smo dogodek izvedli kljub napetemu vzdušju. Ko sem na dogodku gledala ljudi, ki ponavadi sedijo na nasprotnih straneh mize, vsak s svojo agendo, ko skupaj strnejo glave, se poslušajo in dejansko zasledujejo skupni cilj, je bil občutek neprecenljiv.

Ko se ozrem nazaj, je bilo 2017 polno novih izkušenj, prijetnih presenečenj in malih zmag. Strah pred neznanim je vedno znova premagala želja po spremembi, koraku naprej, stran od ustaljenega. V prihajajoče leto s seboj ponesimo pogum in pričakovanje nepričakovanega.

Ana Osredkar, storitvena oblikovalka, soustanoviteljica in direktorica zavoda Servis8.

Pilotna izvedba Policy Jam-a na temo dolgotrajne oskrbe na domu. Foto: Matic Gabriel