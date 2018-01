Müsli in rüsbe: Ponovoletna čestitka

Ker vem, da je decembrski čas že tako poln zabav, čestitk in srečanj, sem tole voščilnico prihranil za sivi januar.

V tem mesecu vam bo lahko nudila toliko večjo uteho. Nov strip je, le prvih šest strani njega in za zdaj le v angleščini, ampak načeloma naj bi se razvila kar saga, ko se zagreje kak investitor. Tisti, ki ste od mene dobivali osebne čestitke v preteklih letih, boste motiv spoznali iz ene stare. Žanr je hladnovojni triler z mitološkimi bitji, v glavnih vlogah pa nastopajo prav Dedek Mraz, Miklavž in Božiček. Uživajte in še enkrat srečno 2018!

I



Za povečavo risb kliknite nanje.









***



Izar Lunaček živi, riše stripe, piše članke, pije in hodi. Včasih tudi je in vozi kolo. Ima nekaj brade in penis. Rojen je v petek poleti.