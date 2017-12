Naših deset najbolj branih mnenjskih prispevkov

L. Z.

Predstavljamo skupino desetih avtorjev, ki so s svojimi komentarji in blogi po branosti segli najvišje na lestvici najbolj branih mnenjskih tekstov v letu 2017.



Na prvo mesto se je uvrstil zapis Vesne Milek, v katerem je novinarka Sobotne priloge pojasnila ozadje njenega intervjuja z Goranom Dragićem.



»Oprostite, predstavljam si, da vam je ob misli na še en intervju slabo,« sem rekla namesto uvoda, ko sva se usedla za mizo v kotu.

»Ne,« je rekel, »v redu je. Tako sem se odločil. Včeraj na tiskovni je bilo res naporno, zdaj sem v redu. Kar začniva,« je rekel in ugriznil v ostanek sendviča.

»Ne bi pojedli do konca?«

»Ne ne, kar začniva, doma me že čakajo ... saj lahko govorim, medtem ko jem.«



Precej ste klikali tudi na bloge nominiranke za Delovo osebnost leta Petre Greiner − v prvi deseterici so se znašli kar trije. V njih je pisala o hčerki, ki bi zaradi redke genetske okvare morala umreti v prvem mesecu življenja. Med drugim jo je zdravila tudi s konopljo. Poleg Greinerjeve ima na lestvici več kot en mnenjski tekst še glasbenik in filozof Boštjan Narat, visoko pa se je uvrstilo tudi razmišljanje naše novinarke Jele Krečič o cepljenju in cepcih.



1. Goran stopi iz avta - z nasmeškom in sendvičem







Vesna Milek: Ves obraz Gorana Dragića žari. Ne samo na fotografijah, ko zabija koš, ne samo na fotografijah takoj po zmagi, ne, tudi ko je utrujen, nosi v sebi nekaj tako nežnega. Foto: Roman Šipić/Delo

2. Pokopala sem živega otroka





Petra Greiner: Univerzalnih receptov žalovanja in spremljanja po mojem ni, še vedno pa sta dobrodošla iskren pogovor ali vprašanje. Foto: Roman Šipić/Delo

3. Posredovanja: Odprto pismo nekemu paradižniku







Boštjan Narat: Moja jeza je bolj kot v vas konkretno uperjena v logiko, ki idejo intelektualne in kreativne lastnine dojema kot nekaj odvečnega. Foto: Jože Pojbič/Delo

4. Cepi se, cepec!





Jela Krečič: Nimam pojma o cepivih, njihovih sestavinah in potencialnih stranskih učinkih, a se obenem ne pretvarjam, da lahko z branjem študij negotove provenience na spletu zavrnem stališče medicinske stroke. Foto: Reuters

5. Dobrodošli v džungli: Zakaj bi morali Omarju Naberju vzeti zmago na Emi





Aljaž Pengov Bitenc: Če bi bila Slovenija Amerika, bi seveda Naber iz vsega skupaj naredil šov. Javno bi se pokesal (večkrat), se angažiral pri društvih za pomoč žrtvam spolnega nasilja, napisal knjigo in kar je še tega, kar počnejo raznorazni »born again« Ameri. Foto: Jure Eržen/Delo

6. Uganke iz reforme





Alojz Ihan: Čeprav sem strokovno in osebno prepričan privrženec cepljenja, pa mislim, da je zakonski predlog nemoralen, maščevalen in brez strokovnih temeljev. Foto: Mavric Pivk/Delo

7. Moj otrok, akademski slikar







Petra Greiner: Zaključni nastopi v vrtcih, šolah in nasploh povsod, kjer otroci preživljajo obšolske dejavnosti, so te dni že v polnem zagonu. Oglašam se kot morda edina mama, ki bi ta del preskočila. Če bi se ga le dalo. Foto: Mavric Pivk/Delo

8. Konoplja za hčerko







Petra Greiner: Rada bi povedala le, da je alkohol − želeli ali ne − postal že del kulture, zato naj bo konoplja vsaj legaliziran del zdravljenja. Foto: Shutterstock

9. Posredovanja: Zgodba o začetku nekega poletja





Boštjan Narat: Zebra med Poljanami in Činkoletom je zame spomenik: spomenik državljanski nepokorščini, ki rase iz družbene odgovornosti; spomenik iniciativi in solidarnosti. Foto: Voranc Vogel/Delo





Zorana Baković: Zaradi elegantne Melanie je lažje preživljati obdobje Donalda Trumpa. Kadar je ob njem, ga spremlja vsaj nekaj dostojanstvenega. Foto: Reuters