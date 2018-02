Tlačani in knezi: Pozeleneli

Tlačani na porabljeno elektriko plačujejo davke, prispevke in dajatve za financiranje zelenih tehnologij. Tudi na Mestni občini Celje oznanjajo, da je »razvoj zelenih mobilnostnih tehnologij naša skupna prihodnost«. Najprej očitno njihova. Ta teden se je potrdilo, da bog najprej sebi napelje brezplačno elektriko.

Tako so knezi z občine v torek oznanili, da so na parkirišču Spodnji grad - torej ob Narodnem domu, kjer službuje mestna uprava - s Petrolom postavili tri polnilne postaje za električne avtomobile. Ampak pozor, ne se prehitro veseliti. Celjani bodo dobili samo dve.

Tako so hvalijo knezi: »Ena bo namenjena potrebam občinske uprave, drugi dve pa sta javni in ju bodo predvidoma prihodnji teden lahko začeli uporabljati vsi vozniki električnih avtomobilov in taksisti. Polnilnici bosta omogočali sočasno polnjenje štirih električnih avtomobilov.«

Pravijo še, da želijo biti vzor Celjanom, zato so v občinski vozni park dodali dva električni avtomobila in dve električni kolesi. Njim in izključno njim bo namenjena tretja polnilnica.

Pa dosežkov zelenih mestnih oblasti in modrega župana s tem še ne bo konec. Iz dajatev na elektriko, ki jih plačujejo tlačani, bo Eko sklad občini kmalu kupil še tri polnilnice za Vrunčevo ulico, Ulico XIV. divizije in za ulico Zagata. Tam torej, kjer je brezplačno parkirno mesto za električni avtomobil Razvojne agencije Savinjske regije. Torej bo tudi tista polnilnica zanje, ne za tlačane.

Medtem Celje čaka na gradnjo severne vezne ceste, ki bo omogočila krožni javni potniški mestni promet. Župan Bojan Šrot je menda opustil misel na dizelske avtobuse. Razmišlja o gradnji plinske polnilne postaje in o avtobusih na plin.

Na občini so torej za plin in za elektriko, za zeleno mobilnost, a očitno še bolj za to, da bi se z javnim denarjem in javnimi spodbudami najprej sami vozili na elektriko. Za zgled!

Celjski gasilci ne utegnejo biti zeleni. Oni morajo biti na kraju intervencije takoj. Tako je poveljnik Janko Požežnik sporočil, da je Poklicna gasilska enota Celje za 152.000 evrov iz javnih sredstev kupila poveljniško tehniško vozilo volkswagen amarok s šestvaljnim dizelskim motorjem, ki zmore 225 konjskih moči. Staro poveljniško vozilo nissan pathfider so podarili Prostovoljnemu gasilskemu društvu Pečovnik-Zagrad, tja torej, od koder je doma celjski župan.

Če bo slučajno zagorelo v Zagradu, bo še vedno pomagal dizel. A da bi pred šestim mandatom celjskega župana medtem, ko Celjani hodijo peš in nimajo mestnega potniškega prometa, zaradi električnih avtomobilov za uslužbence občine morda zagorelo v strehi, je malo možnosti. Celje je pogoltnilo že marsikaj in ga tudi malo elektrike na njihov račun ne bo toliko streslo, da bi pozeleneli.