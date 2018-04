Zoperstavljanje vplivnim silam

Zadnje tri črke priimka Šabeder, prebrane nazaj, pomenijo nekaj, česar v UKC Ljubljana ni bilo. Dolgo se je čakalo na vodstvo, ki ga bo vzpostavilo. Nekateri so obupali, drugi klecnili pod pritiski, tretji so postali neželeni in so jih odstranili. Nazadnje je bila priložnost za vzpostavitev boljših razmer zaupana Alešu Šabedru.



V ljubljanski klinični center je vstopil v času, ko so se tam zaradi neučinkovitega reševanja težav nakopičile izguba in nešteto drugih težav. Treba bo izpeljati sanacijo, konec meseca bo potekla pogodba za srčne operacije otrok s praško bolnišnico. Predlog nadaljnjega sodelovanja s kirurgi iz bolnišnice Motol so v UKC sicer že dobili, zdaj so dogovori v sklepni fazi, a vprašanje je, kako bo po tem poskrbljeno za varnost otrok. Predlog menda precej odstopa od obstoječe pogodbe. Nacionalnega inštituta, kjer naj bi po novem skrbeli za otroke s srčnimi napakami, jim do 1. maja skoraj zagotovo ne bo uspelo vzpostaviti. Pomanjkanje osebja je preveliko. S kadrovskimi problemi se srečujejo tudi na otroški intenzivni terapiji, ki so jo samo v zadnjem letu zapustili štirje pediatri intenzivisti.