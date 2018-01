Jaz tudi/Me Too

Naziv osebnosti leta 2017 po izboru revije Time je prejela paleta ljudi, imenovanih »The silence breakers« (Lomilci tišine), ki so lani javno spregovorili o razširjenih spolnih zlorabah in nadlegovanju v različnih javnih sferah. Večina od njih je žensk, ki so hollywoodskega mogotca Harveyja Weinsteina obtožile spolnega nadlegovanja, druge pa so svoje zgodbe delile na družbenih omrežjih pod oznako #MeToo.