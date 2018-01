Kultura sodelovanja med raziskovalci in podjetji

Slovenija podpira inovacije, ki temeljijo na znanju, ne samo s svojo vizijo, ampak svoje zamisli tudi dejansko uresničuje. Slovenija namerava vložiti precej več svojih sredstev iz evropskih razvojnih skladov v znanje in inovacije kakor njene sosede. Namesto naložb v beton ali ohranjanje delovnih mest v neinovativnih industrijah namerava vložiti 15 odstotkov sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov v programe, ki podpirajo znanje in inovacije. Z drugimi besedami, Slovenija se je na odredbo evropske komisije o »specializaciji« razvojne strategije (tako imenovani pametni specializaciji) odzvala takole: na vrh se bomo prebili z inovacijami. Jasna odločitev dokazuje, da je Slovenija pripravljena odločno podpreti vizijo Slovenije 2050.