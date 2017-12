Lani prihranili 3543 let delovnega časa

Pred letom in pol so se nad evropsko obzorje zgrnili temni oblaki in prihajala je huda nevihta. Po referendumu o brexitu je bilo ozračje nabito s politično zmedo in čutili so se tudi krči eksistenčne groze. Ko je Estonija julija prevzela predsedstvo Sveta Evropske unije, si nismo delali utvar, da lahko v šestih mesecih ali z enim zamahom rešimo vse težave EU.