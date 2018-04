Menza pri koritu

Nedavno anketiranje slovenskih študentov medicine je pokazalo, da si jih približno četrtina želi zgraditi kariero zunaj meja naše države, v tujini. Ne da si tega samo želijo, ampak to v resnici načrtujejo. Ko dobijo diplomo, poberejo šila in kopita in adijo. Na videz se rezultat anketiranj medicincev ujema z izsledki nedavne ankete Deloitta, po kateri bi se kar dve tretjini slovenskih študentov ob ugodni poklicni priložnosti odselilo v tujino. Vendar analiza posledic obeh anket narekuje različne družbene odzive, če si želimo dobro za našo prihodnost.

Načelna želja »ustavne večine« slovenskih študentov, da jih ob domačem ognjišču ne zadržuje nič tako velikega, kar bi odtehtalo zanimivo poklicno priložnost, je pravzaprav hvalevredna. Če smo pred četrt stoletja vstopili v EU, da bi se v njej počutili domače, je prav, da naši mladi selitve zaradi dela na Dunaj ali v Frankfurt ne čutijo nič bolj dramatično kot njihovi ameriški vrstniki, ki se iz mrzlega Minneapolisa z veseljem preselijo v San Francisco, če se jim ponudi zanimiva zaposlitev. Ali v Peking, Oslo, Bogoto. Ambiciozne in izobražene mladine smo lahko veseli, poklicne poti mladih v tujino pa bodo ob njihovi vrnitvi, če bo Slovenija kolikor toliko (p)ostala solidna evropska država, izboljšale in posodobile tudi družbeno okolje v Sloveniji.



Manj prijetno pa je sprejeti napoved, da na obeh medicinskih fakultetah šolamo zdravnike, od katerih bo vsak četrti izginil iz našega, z zdravniki že tako podhranjenega zdravstvenega sistema. To je težko sprejemljivo, saj na zdravnike, ki bodo takoj po šolanju odšli v tujino, skoraj ne moremo več računati. Zdravniške specializacije in subspecializacije so tako specifične v vsakem zdravstvenem sistemu, in hkrati poklicne priložnosti tako široke, da na vrnitev zdravnikov težko računamo. Zato bo na ravni države treba dovolj specifično rešiti ta problem, sicer težko pričakujemo, da bomo zdravstveno oskrbo državljanov Slovenije kadarkoli normalizirali v zadovoljivo stanje.



Seveda mora eno plat zgodbe, to je odprtost zaposlovanja novih zdravnikov, rešiti upravljavec zdravstvenih ustanov, ki je pri nas država. Nedopustno je, da zdravstvene ustanove, ki jim manjka zdravnikov, odklanjajo mlade zdravnike, ker morajo varčevati. Pri čem? Pri zdravljenju pacientov? Ta pojav »zdravstvene racionalizacije« kaže, da zbirokratizirani zdravstveni sistem ne pozna več svojega osnovnega namena – zagotavljanje zdravja slovenskim državljanom. Zato želijo zdravstveni zavodi z manjšim obsegom zaposlovanja in zdravljenja reševati lastni finančni obstanek, ne glede na funkcijo, ki jo imajo v sistemu. Zaradi lastnega preživetja ne zaposlujejo in ne investirajo, ker želijo delati čim manj, da bo manj stroškov. Posledica so vrste. Zaradi odsotnosti odgovornega upravljavca je zdravstvo prešlo iz sistema za zagotavljanje zdravja v sistem vzdrževanja državnih institucij, ki hočejo preživeti, pri tem pa je zdravje državljanov postranska stvar. Kot bi cestarska podjetja zato, da preživijo, nehala popravljati ceste, da bi ostal denar za njihove plače. Kar se glede na stanje cest morda celo dogaja, ne vem.



Za mlade zdravnike je pomembno, da jim vodstvo zdravstvene ustanove jasno pokaže, da jih potrebuje, želi in jih je pripravljeno takoj vključiti v delo. Seveda pa morajo zdravstvene ustanove za tako gesto do mladih zdravnikov imeti dovolj vodstvenih in poslovnih kompetenc. Direktor zdravstvene ustanove mora biti pod pritiskom sistema, v katerem gre bolje tistim, ki več in bolje zdravijo. Zdravstvene ustanove morajo biti življenjsko odvisne od pacientov, in zgolj pacientov, ki jih morajo s kakovostjo znati pridobiti in tudi najbolj racionalno zdraviti, da preživijo. In za vse to morajo bolnice v želji po svojem preživetju zaposlovati zdravnike, ki največ naredijo, in jih ustrezno plačati. Seveda pa morajo ustrezno plačati tudi tiste, ki naredijo manj.

Taka bolnica bo investirala tudi v kakovosten menedžment, ki bo bolnici omogočil boljše poslovanje. Tak menedžment skupaj z nacionalnimi smernicami, kaj mora določeno zdravljenje obsegati, hitro pristriže krila zaslužkarjem, ki bi želeli na račun večjih stroškov bolnice služiti. Na strani pacienta bodo bolnice morale začeti tudi »oglaševati« svoje kvalitetne zdravnike, ker bodo pacienti šli k tistemu, ki je izkušen, ki je naredil veliko določenih posegov, ki ima veliko dobrih ocen svojih pacientov in ima vse to jasno objavljeno na spletnih straneh bolnice, to je v mnogih tujih klinikah običaj. Pri nas pa se vidi, da zdravnik nič ne pomeni. Na spletnih straneh bolnišnic jih ni, očitno so torej za njihovo poslovanje nepomembni. Zakaj bi zdravniška mladina želela v take bolnice?



Po drugi strani bo treba ob vse številnejših odhodih medicincev v tujino vendarle začeti računsko (o)vrednotiti tudi ceno izobrazbe, naj se to sliši še tako bogokletno. Politična moč študentskih organizacij je predolgo zamegljevala dejstvo, da je izobrazba kapital, ki ga družba kot investitorica ne more v nedogled puščati, da ji nekontrolirano polzi med prsti. Posledica je pogosto zelo neodgovoren odnos študentov do študija. Sčasoma pa je k tej slepoti še več prispeval oportunizem univerz, ki lažje »prodajajo« stotine študijskih programov, če nikomur, niti študentom niti državi, ni treba dokazati konkretne vrednosti proizvedenega znanja. Univerzi je po svoje bolj udobno (pre)poceni prodajati znanje kot pa proizvedeno ovrednotiti s številkami in izračuni. Posledice bi bile namreč za marsikoga mučne.



Odhodi medicincev v tujino bodo zato priložnost, da se na univerzi in v družbi začnemo pogovarjati tudi s številkami. Rezultati pa ne bodo koristili samo slovenskemu zdravstvu.

