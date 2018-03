Pravica do vode

Ob današnjem svetovnem dnevu vode želim opozoriti na nedavni predlog evropske komisije, s katerim želimo doseči, da nam bo tudi v naslednjih desetletjih na voljo dostopna in zdravstveno ustrezna pitna voda. Večina ljudi, ki živi v Evropski uniji, ima zelo dober dostop do visokokakovostne pitne vode, zlasti v primerjavi z nekaterimi drugimi regijami po svetu. Za to je zaslužna tudi evropska okoljska politika, v okviru katere se že desetletja uporabljajo pravila, ki skrbijo, da je voda zdravstveno ustrezna in čista.



Državljanska pobuda



Od osemdesetih let prejšnjega stoletja nam je, denimo, skupaj uspel velik napredek pri tem, da komunalno odpadno vodo zbiramo in čistimo, da smo omejili industrijske emisije, da je uporaba kemikalij dovoljena le pod strogimi pogoji in da na splošno uporabljamo celovit pristop za čezmejno upravljanje vodnih teles. Da je Evropejcem vloga Evropske unije pri pitni vodi zelo pomembna, se je pokazalo leta 2013, ko je bila uspešno sprejeta prva evropska državljanska pobuda o pravici do vode. Podprlo jo je 1,8 milijona ljudi po vsej Uniji, od tega tudi več kot 20.000 v Sloveniji. Državljansko pobudo mora podpreti vsaj milijon državljanov EU iz vsaj sedmih od 28 držav članic, z njo pa lahko državljani neposredno zahtevajo od komisije, naj predlaga novo zakonodajo. Kot del odgovora na to pobudo smo v evropski komisiji opravili tudi temeljito analizo direktive o kakovosti vode. Ta je pokazala, da je stanje glede varne preskrbe trenutno dobro, da pa moramo določene stvari spremeniti, če želimo, da tako ostane tudi v prihodnje.



Katere so najbolj pomembne spremembe, ki jih predlagamo? Na področju varnosti je to uvedba novega in celovitega pristopa, ki temelji na preprečevanju tveganj ter posodobitvi 48 mikrobioloških in kemičnih standardov, ki se uporabljajo za zagotavljanje varnosti. Prvo pomeni, da predlagamo spremembo trenutne ureditve, ki zahteva merjenje in zagotavljanje ustrezne kakovosti vode samo na koncu dobave v bolj celovit sistem s preverjanjem tveganj na vseh pomembnih točkah vodnega cikla. Pristojne službe in dobavitelj bodo morali oceniti tveganja pri vodnih zajetjih in na ravni distribucijskih sistemov, rezultatom teh merjenj pa prilagoditi merjenju parametrov v dobavljeni vodi. Če ugotovijo nedopustne stopnje tveganja onesnaženja, morajo sprejeti ustrezne ukrepe za njegovo odpravo.



Obnavljanje vodne infrastrukture



Lep primer je nedavna uporaba tega pristopa v Veliki Britaniji. Vodno podjetje Anglian Water je v vodi odkrilo nedopustno visoke vsebnosti pesticida metaldehida. Te bi zahtevale postavitev nove naprave za čiščenje vode, ki bi stala več kot 600 milijonov evrov. Namesto velike investicije pa so identificirali vse kmetije, odgovorne za onesnaževanje, in se dogovorili, da bodo za plačila delčka tega zneska spremenile način proizvodnje in uporabljale nove, do okolja prijazne tehnike in s tem odpravile onesnaženje pri viru.



Javna posvetovanja so tudi jasno pokazala, da potrošniki zahtevajo večjo preglednost pri dobaviteljih vode, predvsem ustrezne in pravočasne informacije o varnosti vodnih virov, o kakovosti dostavljene vode, pa tudi o kakovosti in učinkovitosti opravljanja storitev ter investicijskih načrtih, ki so nujni za dolgoročno trajnost vodovodnega sistema. Pariški OECD na primer jasno opozarja, da bo prav obnavljanje vodne infrastrukture predstavljal enega izmed pomembnih izzivov za trajnost preskrbe z vodo v skoraj vseh državah članicah, kamor spada tudi večina evropskih držav vključno s Slovenijo. Nezadostno vlaganje v vzdrževanje in obnavljanje vodne infrastrukture je že danes precej resen problem. Povprečna stopnja iztekanja je, denimo, v Bolgariji 57-odstotna, v Sloveniji pa 29-odstotna, kar je blizu evropskemu povprečju, ki znaša 23 odstotkov.



Dostop do vode za vse



Izboljšanje zaupanja ljudi v vodovodno vodo bo pripomoglo tudi k zmanjšanju števila plastenk, ki so med najpogostejšimi morskimi odpadki, najdenimi v evropskih morjih. Analize tudi kažejo, da bi posledična manjša uporaba ustekleničene vode in vode v plastenkah v celotni Evropski uniji lahko vsako leto prinesla vsaj 600 milijonov evrov prihrankov.



Tretji velik sklop sprememb, ki jih predlagamo, zadeva izboljšanje dostopnosti vode za vse prebivalce in uvedbo obveznosti, da se ta zagotovi ranljivim in marginaliziranim skupinam. Ukrepi za izboljšanje dostopnosti pomenijo omogočanje uporabe vodovodne vode na javnih mestih in v javnih zgradbah ter informacijske kampanje o varnosti pitja vodovodne vode. Ukrepi za zagotavljanje dostopa ranljivim skupinam pa so jasno usmerjeni v naslavljanje resne socialne težave, ki zadeva majhen del prebivalstva v EU, a v njej v 21. stoletju ne bi smela imeti več mesta.



Sprememba ustave, ki opredeljuje pravico do vode, je jasno pokazala, kako pomembna je ta v Sloveniji. Novi predlog evropske direktive je popolnoma nevtralen do tega, ali je upravljanje z vodo v javni ali zasebni domeni. Gre za vprašanje lastninskih razmerji, ki je popolnoma v rokah članic EU. Vendar pa je jasno namenjen temu, da sploh omogoči uresničevanje pravice do vode. Zahteva skrben in celovit pristop k preprečevanju in odpravljanju tveganj, preglednost, ki bo zagotavljala skrbno upravljanje, in zahtevo, da se uredi dostop do vode tudi za najšibkejše v naši družbi.

Matjaž Malgaj je vodja enote za morsko okolje in vodno gospodarstvo, generalni direkorat za okolje pri EK.

