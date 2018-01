Prisilno upokojeni rektor: pametnejši odneha

Ko sem spraševal, ali naj se lotim vprašanja, kakšna je ustavnoskladna razlaga prisilnega prenehanja delovnega razmerja rektorja, ki je izpolnil pogoje za upokojitev, me je prepričal odgovor: Ti boš pravi za to, ker si ravno toliko daleč od Maribora, da se ne boš opredeljeval na podlagi simpatij ali antipatij do dr. Igorja Tičarja kot aktualnega nosilca rektorske funkcije. Zato sem zapleteno nalogo sprejel. To pa ne pomeni, da je subjektivni pristop do nosilca rektorske funkcije vedno odveč ali sumljiv. Prav nasprotno: ko gre za volitve rektorja, gre ravno za to, da učitelji, drugi zaposleni in študentje, ki ga volijo, ocenijo, kateri od kandidatov je najprimernejši za to funkcijo. Pa tudi pozneje, po volitvah, se ni odveč spraševati, ali se je izvoljeni v praksi pokazal kot ustrezen.