»Sem od mame in očija, ne od države!«

Moj prvi spomin na cepljenje ni prijeten. Stanovali smo v bloku na Viču, nasproti zdravstvenega doma, kjer je v otroškem dispanzerju delala moja mama. Ko sem enkrat ob koncu njenega dela prišel tja, je mama rekla: »Super, da si prišel,« se v trenutku obrnila k medicinski sestri ter v istem stavku nadaljevala, »ga bomo še cepili«. Sestri ni bilo treba reči dvakrat, hipoma sem se znašel v strokovnem prijemu, iz katerega se nisem uspel izviti, in kot bi mignil, so me cepili. Bolelo je dvojno: fizični bolečini se je pridružila še užaljena bolečina otroka, ki je namesto poljuba matere dobil pekočo porcijo antigenov in konservansov direktno v mišico. Seveda ni treba poudarjati, da sem se nekaj časa mamine službe izogibal kot hudič križa. Kogar kača piči, se boji zvite vrvi.Ko sem se kot mlad zdravnik znašel še v vlogi očeta, sem pediatrinjo prosil, da sinova cepi še dodatno proti bolezni, za katero je obstajalo cepivo, ki ni bilo v rednem programu. Šlo je za cepivo proti bakteriji Hemofilus influence tipa b, ki je na leto v Sloveniji povzročila približno 15–20 primerov gnojnega meningitisa. Številne noči sem na kliniki prebedel ob hudo bolnih otrocih z meningitisom in zame je bila odločitev o cepljenju lahka. Tudi lokalne reakcije in jok po cepljenju sem vzel v zakup, ker se mi je to zdelo manjše zlo, kot če bi moj sin zaradi meningitisa ostal gluh ali slep ali doživljenjsko odvisen od tuje pomoči. Odkar je omenjeno cepljenje prišlo v redni program, teh bolezni pri otrocih v Sloveniji več ne opažamo.Ob polemikah se ne morem izogniti občutku, da je odnos do cepljenja kot vera. Pač verjameš, da cepljenje pomaga ali ne. Tu znanstveni članki, ki potrjujejo varnost in učinkovitost cepljenja, ne pomagajo. Ne nazadnje, tudi nasprotniki cepljenja v znanstvenih revijah najdejo bolj ali manj verodostojne članke, ki jih utrjujejo v veri, da cepljenje škoduje. In če rečemo bobu bob, ni dvoma, da se zagovorniki svobode odločanja v bistvu zavzemajo za legalizacijo necepljenja.Ponekod so stvari postale absurdne. V Srbiji je cepljenost otrok proti ošpicam padla na 80 odstotkov, posledično je od novembra 2017 do zdaj zbolelo skoraj 5000 oseb, od konca decembra pa je umrlo že 15 ljudi. Ironično je, da je v prvi bojni črti nasprotovanja zastrupljanju srbskih otrok s cepivi, estradnica s kilogramom silikona v telesu. Ona že ve, kaj je naravno in zdravo.Pa pustimo ošpice in debato o obveznem cepljenju ob strani. Težava nastopi v trenutku, ko starši z odklanjanjem cepljenja neposredno ogrozijo otrokovo zdravje in življenje. Za primer, necepljen otrok se poškoduje, rana je takšna, da je okužba s tetanusom verjetna, a starši odklonijo tako cepljenje kot dajanje protiteles, ki je v takšnem primeru skladno z medicinskimi priporočili povsod po svetu, ne le v »nedemokratični« Sloveniji. Takrat začnemo zdravstveni delavci razmišljati o tem, da bi morala družba s socialno službo poseči vmes, zaradi ogrožanja otrokovega zdravja staršem odvzeti skrbništvo in otroka zaščititi pred tetanusom. To je zelo radikalen ukrep, vendar je takšno ogrožanje zdravja otroka primerljivo z izvajanjem fizičnega nasilja, kjer se nam zdi posredovanje povsem sprejemljivo. Bi morali ukrepati tudi v primeru odklanjanja cepljenja, ko je to res nujno potrebno? Kaj, če otroka ugrizne stekel pes? Ali bo prevladal strah pred neželenimi učinki in bodo starši odklonili cepljenje kljub dejstvu, da je steklino do zdaj dokazano preživelo manj kot 20 ljudi (ki so bili večinoma po ugrizu stekle živali cepljeni), na leto pa jih zaradi omenjene bolezni po vsem svetu umre okrog 60.000? Ali naj otroku Jehovovih prič, ki je ob poškodbi ali operaciji izgubil ogromno krvi, kljub verskemu prepričanju staršev, damo transfuzijo krvi (po smernicah sodobne medicine), ali ga moramo glede na versko prepričanje staršev pustiti umreti? Ali je v tistem trenutku otrok še od mame in očija, ali mu mora v bran stopiti država? Država, ki otrokom tudi po mednarodnih konvencijah zagotavlja zdravje, izobrazbo in varno okolje. Ne nazadnje bo otrok, ko odraste, mamo in očija zapustil, in zapustiti ju mora kot zdrav, izobražen in socializiran državljan.V 24 letih mi ni bilo nikoli treba poseči po tako radikalnem ukrepu, kot je odvzem skrbništva staršem za čas otrokove bolezni. Vedno mi jih je uspelo prepričati, da je zdravljenje, ki ga priporočam, v najboljšem otrokovem interesu in da bi pri svojem otroku storil do pičice enako. Tudi izteklo se je zmeraj dobro. Le enkrat, na začetku poklicne poti, sem v urgentni ambulanti dvignil telefon in staršem hudo bolnega otroka, ki so ga na vsak način hoteli odpeljati domov, zagrozil, da kličem sodišče in da jim bomo otroka vzeli in pozdravili, a sem blefiral, saj nisem vedel, koga bi v tistem trenutku poklical. Blef je uspel, starši so popustili, otroka smo pozdravili in čez dva ali tri dni je bil že ponovno v varnem domačem okolju, od mame in očija.Čeprav na medicinski fakulteti v okviru predmeta »Sporazumevanje« študente učijo, kako komunicirati z bolnikom, nam tega znanja še vedno primanjkuje. Zaradi pomanjkanja zdravnikov in slabe organizacije dela pa nam manjka tudi časa, ki ga lahko namenimo bolniku, saj pogovor pogosto zaleže več kot zdravilo. Kot otroški zdravnik moram imeti čas prisluhniti staršem bolnih otrok, se o vsem izčrpno pogovoriti in vzpostaviti medsebojno zaupanje. Saj je zdrav in zadovoljen otrok tisti cilj, h kateremu poleg mame in očija stremimo tudi država in vsi strokovni ter zdravstveni delavci.

Foto: Igor Modic