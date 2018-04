Trdovratni eldeesovski gen

Zgodovino mlade slovenske demokracije bi lahko razdelili na dve, približno enako dolgi obdobji. Ključni, a kratkotrajni Demosovi vladi je sledila dvanajstletna vladavina LDS, prekinjena ravno toliko, kolikor je bilo treba, da se je v času Bajukove vlade nadihala opozicijskega kisika. Od prvega poraza LDS na državnozborskih volitvah je minilo dobrih trinajst let, v katerih nobena vlada ni ponovila mandata in v katerih je na vsakih volitvah zmagala druga stranka.



Ko dolgemu obdobju zaprtja (se opravičujem za nazorno metaforo) sledi dolgo obdobje diareje, to slej ko prej ni znak zdravega ravnovesja. Prav tako verjetno ne gre za dvoje nepovezanih simptomov, temveč za dve skrajni reakciji organizma, ki ju je mogoče zvesti na skupen, globlji sistemski problem.