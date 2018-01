Zmaga kavitacije za Slovenijo

Pred kratkim je Evropski raziskovalni svet (ERC) končno objavil rezultate razpisa ERC Consolidator Grant, kjer je Slovenija dobila peti, Univerza v Ljubljani četrti, Fakulteta za strojništvo in jaz pa prvi projekt tega ranga. V okviru projekta z akronimom CABUM bomo naslednjih pet let raziskovali mehanizme ob interakcijah kavitacijskih mehurčkov s kontaminanti, kar bo potencialno vodilo v nov pristop k okolju prijaznemu čiščenju pitne in odpadne vode.