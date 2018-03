Brodet s škarpeno: Ameriški specijalci v slovenski nemilosti (vsaj enkrat)

Medtem, ko se nekateri znani primorski Slovenci povsem upravičeno za davkoplačevalski denar (ker svojega nimajo), grejejo na Floridi, so se obubožani slovenski vojaki na domači zasneženi vukoj..ini merili z najdražjo in najbolj izurjeno vojsko na svetu. Še preden so se ameriški specijalci pricijazili do fronte, jih je sovražnik tako razturil, da slovenski vojski ni preostalo drugega, kot da premraženim in zdesetkani armadi ponudi soborčevsko roko in seveda specializirane avtovleke z dvigali.

Dogajalo se je minuli ponedeljek na zloglasni Banderi med Senožečami in Razdrtim. Najprej je zdrsnil en ameriški tovornjak, vanj je trčil romunski tovornjak, zatem je nadzor nad vozilom izgubila še ameriška specijalka in se zabila v mariborski tovornjak. Da bi bila mera polna, se je dan kasneje v avtobus s 30 ameriškimi specijalci zaletel še en slovenski tovornjak, ki ga je vozil bistrški hik-Janez. Je pa KGB "provalio"* (*vturil) drobec iz strogo varovanega policijskega zapisnika, v katerem piše, da so imeli Ameri letne in precej zlizane gume. Kaos na cesti je zaradi nečloveških razmer Primorko zaprl za devet ur. Generali so zapisali, da je vaja 105-odstotno uspela, saj se je mimo vseh razprav v kabinetu vrhovnega poveljnika Boruta Pahorja izkazalo, da slovenski zlizani škornji bolje prenašajo sibirski mraz, kot ameriške letne gume. Ampak pravi zmagovalci so postojnski prometniki, ki so, vsa čast, specijalcem dodatno zasolili pot na Poček. Vožnja brez ustrezne zimske opreme je v Sloveniji do 15. marca kazniva. Nato gor ali dol.

Predsednik Miro Cerar je na praznik pomorstva še enkrat prepričeval, kakšen dosežek je uspel njegovi vladi z drugim tirom. Res so že pred dvema letoma dobili gradbeno dovoljenje (še malo, pa bo zastaral). Toda, roko na srce, tega ne bi bilo, če ne bi prejšnje vlade leta in leta "brusile" okoljevarstvenega soglasja, če ne bi odkupovale zemljišč, Pahorjevi možje so leta in leta projektirali, preprojektirali in kuhali železniško strateške mineštre s tujimi strici, če ne bi še prej Janševa vlada sprejela prostorskega načrta, za katerega so del materiala pripravili že v Ropovi in še večji del v Drnovškovi vladi, v kateri so sploh začeli iskati trase. Največja zmaga Cerarjeve vlade je bila v zmagi nad samo seboj. Tri leta je tratila čas s študijami, revizijami in javnozasebnim partnerstvom... Česa vse nam niso natvezli! In šele v zadnjem letu izumili zakon. Če bi zakon pripravili v prvem letu svojega mandata, (le kaj jih je oviralo?) potem bi zdaj že luknjali kraški rob. Toliko o zaslugah.

Piranski ribiči so zadnjih 25 let rojeni pod nesrečno zvezdo. Po 500 letih so se jim v rezervat najprej vmešali koprski in izolski ribiči, ki so vse do konca Serenissime veljali za smrtne sovražnike. Potem so se v zaliv vmešali Hrvati. In zdaj, ko je zaliv končno poln rib, je v rezervat vdrlo še 50 delfinov, ki že dva meseca čistijo piransko ribje preobilje. Ribologi trdijo, da v Jadranu ni več rib, vsaj 50 delfinov zdaj v zalivu odkriva ribjo Indijo Koromandijo. Pirančanom pa strgan rokav, prazen bokal in ribje kosti.

Foto: Ana Hace/Morigenos