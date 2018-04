Brod na Muri: Obvezna praksa za managerje

Kdove kako se bo končalo sojenje že zdavnaj propadli AHA Muri in dvema od njunih nekdanjih direktorjev, Matjažu Hudopisku in Damirju Kočanu, ki se je začelo včeraj na soboškem okrajnem sodišču zaradi očitka kršitve temeljnih pravic delavcev, toda bati se je, da niti morebitna obsodba obtoženih v današnjem svetu edinega pravega božanstva - denarja - ne bo spremenila nič. Morda bodo dobili denarno kazen - zaporna, četudi je po zakonu za takšno dejanje možna, je malo verjetna - toda njihovega razmišljanja to ne bo spremenilo.

Bistvo tega razmišljanja pa je, kot so v svoji raziskavi "Stečaji podjetij - kako se izgublja zdravje - primer Mure" ugotovile raziskovalke Kliničnega inštituta za medicino dela pri ljubljanskem UKC, managersko prepričanje, da si vodstva podjetij niso dobra z ljudmi, ampak s številkami. To je namreč eden od nekdanjih managerjev Mure oziroma AHA Mure brez slabe vesti dejal raziskovalkam. Takšno razmišljanje je tistim, ki so si kruh služili v propadli Muri in njeni sedaj prav tako propadli naslednici, prineslo zelo otipljive posledice: vsak osmi od nekaj čez tisoč anketiranih je že kdaj pomislil na samomor, četrtina se jih je že spopadla z depresijo, skoraj dve petini jih ima zvišan krvni tlak in vsak deseti je dobil rano na želodcu. A to dandanes ne šteje. Štejejo samo številke, ki pa na koncu vendarle niso omogočile preživetja AHA Mure.

Pesimisti bi rekli, da tu ni pomoči. Optimisti bi iskali rešitev. Ena od možnih in zelo preprostih bi lahko bila delovna praksa za managerje. To je tudi moj predlog, morebiti naslednjemu sklicu parlamenta in sedanjim poslanskim kandidatom, ki že obljubljajo lepše življenje za vse. Velikih sprememb delovnopravne zakonodaje ta predlog ne zahteva.

Takole bi lahko bilo: Za managerske mojstre številk bi pred začetkom dela v določenem podjetju morala postati obvezna vsaj trimesečna praksa v proizvodnji, če je podjetje proizvodno, oziroma med zaposlenimi, če je podjetje kakšne druge vrste. Če bi to bilo obvezno že prej, bi managerji AHA Mure, ki sicer v življenju niso potegnili niti enega šiva s šivalnim strojem, lahko na svoji koži občutili, kaj pomeni deset odstotkov višja dnevna norma, ko te že po prejšnji hrbet boli do večera; občutili bi, kako je, ko ne upaš na stranišče, da ti ne bi manjkale minute; naučili bi se v nekaj minutah pojesti malico, da bi v preostanku časa nadoknadili zamujeno. In med prakso bi morali imeti ti managerji obvezno takšno plačo kot delavke ali delavci in se z njo tudi preživljati.

Ne trdim, da bi to kaj pomagalo delavcem. A prav bi bilo, da bi se managerji začeli vsaj zavedati, da njihovo premetavanje številk skoraj dobesedno pomeni tudi premetavanje ljudi in njihovih usod.

