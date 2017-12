Brodet s škarpeno: Bolje ne bo nikoli

Že delate inventuro? Kako je šlo leto? Zadovoljni? Niste? Napaka! Bolje ne bo nikoli. Poglejte film, če ne verjamete.



Razen seveda v Luki Koper. Tu je šlo rekordom navkljub lani in letos najslabše. Včeraj so si rekord omislili še nadzorniki: zamenjali so kar dve upravi hkrati (zato ker je bil G. G. Mišič vsa ta leta predsednik uprave, in to brezplačno). Imenovali so novo upravo, se spravili na prvega žerjavista in mimogrede opravili še rotacijo med prvim in drugim nadzornikom. K sreči je šlo le za rotacijo, in ne za aretacijo, kot so narobe slišali v zadnjih novinarskih vrstah. Včeraj so nadzorniki dokazali, da si s takim delom krvavo zaslužijo višje sejnine, plače, nočnine in poslovni razred za letalske lete do Dubaja. Zdaj je volk sit in koza odgriznjena. Prihodnje leto bo dobiček večji, donos na kapital tudi. Cene storitev bodo, idilično harmonično po željah lastnice, zvišali za 15 odstotkov. Promet bodo podvojili. (Na istem tiru!) Zaposlili bodo (skoraj vse) ipse* (*ipsi so po ljubljanskem slovarju samo koprska lumparija, ker jih drugi nimajo). Luka bo spet sponzorirala FCK (to ni kakšna grda beseda, ampak fuzbal klub Koper), avtomobilov ne bodo več pretovarjali pod županovo pisarno v Kopru. Ne, tam bodo gradili težko pričakovani potniški terminal. Potešen župan bo dovolil podaljšanje prvega, drugega in tretjega pomola, omogočil novi vhod v pristanišče ... Luške plače bodo (končno, dovolj je bogatunov) rahlo padle, ampak kaj je to v primerjavi z rastjo dobička v državni blagajni? Recept je enostaven: manj za plače, več delavskega strahospoštovanja in mir v tajkunski hiši.



Luki bo v slabo tolažbo ostalo kakih 10 ali še več milijončkov iz naslova pretovornin za drugi tir. Prihajajo namreč slabe novice z ustavnega sodišča, ki bo menda moralo dati prav protitirnemu Viliju K. Komaj čakamo in se hočemo pustiti presenetiti, kako bo ustavno sodišče utemeljilo, da njihova odločitev lahko velja za nazaj (retrogradno). Na tem sodišču je možno vse. Če po kakšnem ustavnem naključju potem ne bodo smeli graditi tira, seveda ne bo kriv Vili, ampak tisti, ki so mu dali šanso. Bi pa ustavno sodišče na ta način bilo edino na svetu, ki bi lastni državi onemogočilo gradnjo tako pomembnega tira. Vprašajte kitajsko ustavno sodišče, koliko tirov so že pri njih prepovedali! Ful dosti!



V koprski občini so ne tako dolgo nazaj naročili precej tajno anketo o tem, koliko glasov bi dobil Faraon, če bi bile volitve prejšnji mesec. V koprskih piramidah so uvideli, da bodo morali zavihati rokave. Če podatek o 38-odstotni podpori drži in če so raziskave vsaj približno trdne, potem je to daleč najslabši izid doslej. Še bolj lahko Faraona skrbi rezultat, ker so v anketi med protikandidati upoštevali več povsem odpisanih kadrov. Kaj bi šele bilo, če bi se v Kopru našel urejen, primerno ostrižen in vsaj malce levjesrčni kandidat ... Nima smisla. Bolje ne more biti, pravijo koprski stari Egipčani, ampak z rahlim pridržkom.