Brodet s škarpeno: Dvojec brez krčmarja

Eni potujejo v Dubaj, drugi na Novo Zelandijo, tretji jedo kimči v Koreji, butanske ministrice so najraje v Butanu, Škarpena pa se je vrnila iz Il Le Gale, to je, kot že ime pove, novoodkriti otok iz Francoske Gvajane. Prebivalci tamkajšnjega glavnega mesta La Žima Krat Kenoge so fanatični privrženci vseh potez slovitega in najuspešnejšega koprskega nadžupanskega Kljukca. Dobro leto so čakali, da se bo opogumil in naredil končno eno moško. In zdaj jih je presneto presentil: odstavil je oba Gašparja in še Mišiča povrhu. "Take reči so vsak dan na mojem dnevnem redu," pravi vzvišeno Faraonovo sporočilo.

Štiri leta se je z Gašparjema objemal, izžarevala sta najtoplejša čustva bratske ljubezni, mislila sta eno, igrala tenis, se sončila na Floridi, računala skupaj, intrigirala skupaj, jedla skupaj, spala skupaj, bila sta dvojec brez krčmarja, strah in trepet Pristaniške in Sodniške ulice. Ampak lepega dne se poti razidejo, ker - ta Svet nej big zadost za naju dva.

Začne se nedolžno. Na primer: Ali je bolje, če imamo v Kopru javno stranišče na tržnici zaklenjeno, ali pa še bolje, če vendarle pustimo branjevkam lulat (sem ter tja)! Ali je bolje, da pustimo žerjavistom dvigati in spuščati kontejnerje, ali pa še bolje, če jih kar vse pošljemo u 3 PM. (Tri popoldan po angleško). Se je treba ob grobu jokati že prvi teden po smrti in prinesti vdovi 5000 v kešu, ali se je bolje začeti jokati šele pol leta po nesrečni smrti, brez keša? In le kdo je luški kandidat Vojko R? Je to najboljši fotograf občinske uprave, ali Miškotov agent? Je Vojko van Roth ali nemara Vincent van Gogh? Je Popotov bošamarinski, ali Mišičev lucijski konj? Morda je samo konj. Kaj pa če je ruski špijon? Kaj pa če je, joj, od Škarpene? Od navadne škarpenaste Škarpene osebno...? Groza!

Rešitev uganke je (še zmeraj) objavljena na eKoper in Satelitih. Tam so najbolj cenjena, nepodkupljiva in prekaljeno zasoljena koprska peresa pred le nekaj dnevi zapisala: "Vojko Rotar je županov človek, ki bo na čelu delavske ekipe zagotavljal pravočasni prenos informacij in preprečeval širjenje laži. Bravo delavci!" Če to zapiše koprska Pravda, si niti v sanjah ne upamo dvomiti. Zaradi teh malenkosti se je ohladila Kljukčeva ljubezenska strast. Škarpena ocenjuje, da lepo napreduje in bi pravzaprav moral kandidirati še za premiera. Da si on ne bi upal? Pfffa!

O veliki ljubezni so mediji poročali tudi iz Bruslja. Doslej si nismo mislili, da bi se Andrej lahko kdaj sploh zaljubil. Pa se je in to v Žan Kloda (junca starega). Žan Klod je pred časom na Brdu osvajal tudi našega Mirkota, če seksa ali golfa. Mirko je rekel, da raje seksa. Žan Klod mu je, žal, dal košarico. Potem pa Cerarjev Mirko razlaga, kako uspešno je speljal mandat. Hudiča uspešno, še starega Junca ni prepričal. Bo moral še malce v prvo vrsto Cankarjevega doma na fejs lifting. Samo njega se Möderndorferjev govor ne prime. "Mogoče smo imeli malce nesrečno roko pri tem ministru," se je še pred pepelnično sredo posipal Mirko. A samo pri kulturnem? Ma, tako nesrečne roke ne moreš imeti niti, če doktoriraš iz nesreče!