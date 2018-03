Brodet s škarpeno: Rusi (še zmeraj) prihajajo

Imrđensi! Evribadi tu get from strit! Tako reče skupina štirih ruskih mornarjev s podmornice, ki je nasedla na obali Nove Anglije, in silno prestraši otroka, ki prvič vidi Ruse v holivudski Ameriki. Pojav ruske podmornice sredi idiličnega ameriškega mesteca je že davnega leta 1966 idealno razložil režiser Norman Jewison. In če imajo v stari Angliji, kakšne težave z Rusi, je najbrž čas, da si film ogledajo film iz kinoteškega arhiva. Mogoče bi se jim na vse bolj temačnem, zaprašenem, obskurnem in strašljivem podstrešju spet prižgala kakšna žarnica, ki bi posvetila v sive duše. Seveda so bila šestdeseta leta vse kaj drugega od obdobja vladavine Krampa. To je bil čas vihrave svobode, ustvarjalnosti, sproščenosti, odprtosti, renesanse, Beatlov, ki so še lahko šli Back in the U.S.S.R, pravih Rollingov (še tistih z Brian Jonesom)...

Kako lahko generaciji, ki diha, ljubi, se smeje in redi na klik, pojasniš, da obstajajo na eni strani grdi Rusi z Marsa, in na drugi Rusi z nasedle podmornice, ki rešujejo dečke z visokih ameriških streh? S takimi, ki kričijo "Imrđensi!" po ulicah, se pač ne moreš iti svetovne vojne. Svet se je pripeljal v slepo ulico. V njej lahko ena država pritisne na gumb in je v hipu kriza.

Ampak zakaj bi se ukvarjali z Rusi, saj imamo na svoji obali dovolj dela z Viliji. Ko vrhovno sodišče najprej ugotovi, da v bistvu ni mogoče izmeriti vpliva vladne kampanje na izid referenduma, in potem vseeno, najbrž po občutku na mehurju oceni, da je ta kampanja ključno vplivala na rezultat, sledi obsodba kampanje na smrt. To je prva obsodba neke kampanje na smrt navkljub priznanemu dejstvu, da nimamo metra, ki bi izmeril krivdo te kampanje. V mojih časih so v primerih dvoma obdolženca oprostili po principu: Bolje en kriminalec po krivem na svobodi, kot en nedolžnež po krivici obsojen na smrt. Škarpena gre še enkrat stavit, da bo referendumski izid navkljub umanjkanju vladne kampanje (ali prav zaradi umanjkanja) še bolj podoben prvemu. In ali mislite, da si bo kateri sodnik to dejstvo, z izgubljenimi milijoni vred, morda jemal kaj k srcu? Ne bo, ker on je vendarle - sodnik. Ane!

Stavit pa bi šla tudi, da vlada koleba z začetkom gradnje drugega tira, ker ne ve, kaj se ji bolj izplača, ali naj dela na trasi vseeno stečejo nekaj dni pred referendumom, ali nekaj dni pred volitvami. Če ta teorija drži, potem drži tudi vse bolj razgaljena strogo zaupna tajnost, po kateri je gospod Vili v resnici dvojni agent. Nihče v zadnjih mesecih ni bolj pomagal Mirkotu za njegovih petnajst minut slave. Čez 50 let bodo vse te dvojne špijonaže tudi razkrili, trdi Brodet Konekšn.

Če bi kdo rad videl, kako država in občina spoštujeta svoje pristanišče, naj se zapelje po Bertoški vpadnici. Ker je cesta vsak mesec za tri centimetre globlje, se bodo do tedaj, ko bodo zgradili novo cesto, tovornjaki in drugi koprski srečneži vozili do Luke po rovih. Odhajajoči ministri, sekretarji in župani se bodo potuhnili v svoje graščine, raja z luškimi tovornjaki pa se bo pogreznila v bonifiško močvirje. Za takšen poslovni raj smo se borili. Rusi gor ali dol!