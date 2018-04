Brodet s škarpeno: Še sreča, da je odstopil

Še sreča, da je spoštovani premier marca odstopil. Tako bodo volitve kar cel teden prej, kot bi sicer bile. V Brodetovem nadzornem svetu so deset ur premlevali, kolikšna dodana vrednost je bil odstop za slovenski BDP. In na koncu sprejeli sklep: Izplačalo se je!

Ne vem, na kaj so mislili na Državni volilni komisiji, ko so za nov datum referenduma določili 13. maj. Kampanjo so zato morali začeti na petek, trinajstega. Iz takega datuma res ne moremo pričakovati kaj dobrega.

V Brodetu želimo v prid najbolj uravnotežene kampanje verjeti pobudnikom referenduma: prvič: da so vsi vladni zakoni koruptivni, drugič: da Madžari sploh niso pravi problem (pajade), in tretjič, da je denar, ki bi ga za tire (po zakonski regulativi) plačevali Luka, Petrol, kamionđije, avtobusarji in železničarji v resnici tako umazan, da ga ne bi bilo mogoče na noben način oprati. Predvsem pa (četrtič) se s takim zakonom nima smisla ukvarjati in je zato treba na referendumu vse sile uperiti v državni prostorski načrt, ki ga je sprejel tovariš Janša leta 2005. Kaj ga je tistega leta tako dezorientiralo, da je sprejel podtaknjeno napačno traso, do danes Janez Ivan ni razkril. Očitno je tudi tedaj manjkal državljan K (ata Strofa), ki je že sedem let prej (leta 2003) vedel, da so traso hoteli Italijani. Italijani so, roko na srce, v resnici počeli ravno nasprotno, od tega, kar državljan ata Strofa razlaga. Namreč počeli so vse mogoče, da bi traso sesuli, pa naj gre po levem, desnem, zgornjem ali spodnjem ovinku, ampak to nas zdaj, toliko let potem, niti ne zanima. Saj je vseeno, kaj je res. Važno je, da je ta vlak za prebivalce majhne države daleč prehiter in je treba začeti vse od začetka.

Dokaz konstruktivne naravnanosti državljana K je ponudba najnovejšega Duhovnikovega izuma. V tej kampanji ne bomo več vlekli vlakov na zajlo v ponor, ampak bomo vrtali tunel s 50 promilnim vzponom (po najnovejšem v Sloveniji izumljenem evropskem standardu) in za vleko nabavili trikrat močnejše dizelke. Kaj imata skupnega inovativna železničarska tehnika z inovativnim zakonom, nam doslej ni uspelo razvozlati. Se pa še naprej trudimo.

Brodetovi špijuni so sporočili, da se strici iz Save, DUTB, DZS, iz crknjene vlade, tete iz SDH, da o stricih iz samopostrežnih bankomatov in sklada York ne govorimo, še niso zmenili čigav naj bo slovenski turistični Raj. Marsikoga srbijo prsti, saj so vso mladost sanjali, da bi bili direktorji kakega hotelčka na Obali. Boj za prevzemanje funkcije hotelirjev je vsako leto hujši. Portoroški turizem pa je od silnih lastnikov in poznavalcev turizma vsako leto bolj utrujen. Poglejmo: spoštovani g. Matej Narat mora biti delavski (delavski?) direktor kar osmim zaposlenim na Savi. Gospa Lidia pa se mora sestajati s koprskim županom. Oba sta srečanja priznala. In hkrati zanikala, da bi se kadar koli pogovarjala o vrečkah za smeti. Škarpena jima od srca verjame. SDH še ni za smeti. Ko pa bo, bodo koprske smetarske vrečke bistveno premajhne. Zato je njuno srečanje zagotovo služilo bistveno višjim ciljem. (Naj dvomi, kdor si upa.)

Ne vem, na kaj so mislili na Državni volilni komisiji, ko so za nov datum referenduma določili 13. maj. Foto: Mavric Pivk/Delo