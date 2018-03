Brodet s škarpeno - Ukradistan

Ukradistan. Tako so Pirančani preimenovali svoje mesto. Lahko bi mu sicer dali ime Piratistan, ampak bi kdo nemara mislil, da s kakšno ugledno holivudsko sceno snemajo Pirate s Karibov. Zato je ostalo na voljo edino tolažilno ime - Ukradistan. Še ne minulo zimo je lokalna banda kandidatov za Sing Sing vlomila in posušila že 29 lokalov, trgovin in stanovanj. Povprečno en vlom na tri dni. Zima je dolga, denarnica lačna, dober poslovni rezultat pa spodbuja novo preseganje rekordov. Dolgoprsti mojstri so presegli svoje sposobnosti in ga ni uglednega lokala, ki ga ne bi obiskali. Škoda je na dlani, prebivalstvo prestrašeno, stare mame ponoči ne spijo, otroci jočejo, trgovci in oštirji pa škrtajo z zobmi, saj novopatentirani obrtniki sproti čistijo, kar oni ustvarijo.

Brodetovi agenti na vsa vprašanja dobijo enak odgovor: policija dosega nadpovprečne rezultate, sodniki kaznujejo brez milosti, redarji tolčejo nadure, župan je naredil še več kot vse, socialne službe izpolnjujejo standarde odličnosti, ključavničarji in steklarji pa so tiho, ker posel raste tudi njim.

Nič čudnega, če ob vseh teh "uspehih" žalujoči ostali vijejo roke, moledujejo županovo Micko, če jim prisluhne, kličejo novinarje in službo za deratizacijo, ki bi zaprašila golazen. V Jugoslaviji so se podobnih situacij lotevali z akcijo NNNP - Nič nas ne sme presenetiti. Mlajši kadri trdijo, da bi bilo dobro organizirati vaške straže. Škarpena jim ponuja storitev iz Brodetove operativne agenture s tajnim imenom Janez Brond. Ko prebivalstvo zbere deset tisočakov, je rešitev na dlani: bodisi ta denar dobi lokalna mafija, ki počisti z vajenci, drugi bolj zagovarjajo plačilo lovca na glave, ki dobi 5000 vnaprej, preostalih 5000, ko prinese porezana ušesa omenjenih frajerjev na krožniku. In mesto spet zaživi idilične stare čase, ko smo še gledali Čapov Naš avto in Vesno. Državna volilna komisija pa si pred ponovljenim referendumom že več dni ogleduje romantično komedijo Ne čakaj na maj.

V občinskih kabinetih se delajo malce gluhe, ko jih sprašujemo, komu ali čemu koristi asfaltirani park ob portoroških teniških igriščih. Kdo izdaja dovoljenja za postavljanje brunaric in drugih ciganskih šotorov po nekoč mondenem Pristanišču Vrtnic. Škarpena je pred dnevi sredi Portoroža srečala enega od direktorjev portoroškega turizma stare garde, in ga vprašala, kaj zdaj počne. Za Sončno upravo inšpicira portoroško turistično ponudbo. Hodi po mestu in fotodokumentira šotorčke, barakce, rjaste table, prevelike in presvetle oglasne panoje, zanemarjene in propadajoče bazene pod Metropolom, smetišča, polomljene in dotrajane tlakavce, vse bolj zanemarjen videz kraja. Župan menda ni kriv. Če je Piran Ukradistan, pa bi takšno Pristanišče stara garda preimenovala v Porto Škovace.

Dobili smo tudi težko pričakovano novico z Darsa. Vsem, ki ste neučakani spraševali, zakaj letos še niso začeli z deli na cestah, sporočajo, da bo že naslednje dni Ljubljana spet dve uri dlje od morja. Potrudili pa se bodo še za kakšno zaporo več, saj bi bilo res nesramno, če letos ne bi povečali storilnosti. Slovenijo bomo v poletnem času imenovali Cestostan.