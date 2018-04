Brodet s škarpeno: Vilijev mehur

Res ne vem, zakaj bi morali čakati na razsodbo ustavnega sodišča glede spornosti referendumskega datuma? Rezultat bo 9 proti 0 za Vilija. Tako pravi njegov mehur, je pojasnil za ugledno TV postajo. Njegova voda se doslej ni veliko zmotila. Najprej ga je mehur prepričal, da bodo po zagotovilih enega od vrhovnih sodnikov odločili tako, da lahko kar mirno spi. To je vnaprej (kakšno naključje) vedel tudi Janez Ivan iz ozadja. In gospod K. je po zaslugi tankočutnega mehurja potem lahko mirno spal vse do usodnega 14. marca, ko je morala odstopiti vlada. Še nikoli prej v evropski zgodovini se ni zgodilo, da bi premier odstopil zaradi signalov iz mehurja. Imel je tako prav, da si ustavni pravniki niti niso upali odpirati razprave glede povratnega učinkovanja sodnih odločitev. Ali glede zanesljivosti presoje učinka vladne kampanje.

Razprava o sodnih odločitvah je tvegana zadeva. Brodetovi vohljači so celo slišali, da bodo sodniki zahtevali prepoved slehernega dvoma. Bil bi že skrajni čas, saj bi le na ta način dosegli odrešitveno stopnjo demokracije. Ustavno pravna Jadranka sporoča, da ne sme biti smešna zahteva, po kateri vlada zagovarja in nasprotuje hkrati svojim odločitvam. Še posebej ni smešna razlaga, da na prvem referendumu javnost ni imela možnosti slišati vseh argumentov za in proti. Da po vseh kilometrih in milijonih izrečenih in zapisanih besed še ne vemo za vse protiargumente o drugem tiru? A se kdo šali?

Vili ima tudi na to dilemo odgovor. Njega že pri prvem referendumu sploh ni zanimal zakon, ampak predvsem trasa in tehnologija gradnje. Pri tokratnem referendumu ima res povsem nove argumente: Duhovnikov projekt in trasa sta "out", nam je zaupal mož, ki na urinu sluti ustavno pravo. Le pol leta po prvem referendumu ponuja novo rešitev: progo po stari trasi do velikega, novega in 50 promilov vzpenjajočega se tunela s "težkimi" lokomotivami. To je res boljša rešitev od vleke vlakov na "zajlo", se strinja tudi Škarpena. Ugibamo, da si najvišja sodnica želi slišati prav takih, strokovno podprtih in poglobljenih ajznponarskih argumentov.

Ob vse večji mineštri, ki ji še brodet ne more biti kos, Brodetovi udbo-agentje ugotavljajo izjemno poenotenje slovenskega naroda. Čisto vsi so za drugi tir, vsi mu želijo najboljše, vsi tudi vedo, kaj je najboljše in vsi tudi delajo tako, da bi mu bilo najboljše. Kakšna pravljična železničarska dežela! Samo tir je ves čas enako daleč. Še sreča, da smo vsi za! Le kaj bi bilo, če bi mu denimo gospod K. nasprotoval.

Iz sosednje koprske Norišnične agenture so nas opozorili, da je malo manjkalo, pa bi morali tudi iz Kopra izgnati vse Ruse. Zaenkrat se vrhovna koprska oblast še ni odločila za ta skrajni ukrep. Se pa dela na tem, da bi preučili, kdo je pravzaprav vzdrževalcu stavbe koprske policijske postaje podtaknil plastično cisterno s sumljivo smrdečimi snovmi. Če se izkaže, da so snovi izdelali v Moskvi, in da je KGB hotela zastrupiti koprski policijski intelgenčni servis, potem se bo hladna vojna začela tudi v Kopru. Bolje hladna vojna z Rusi, kot vroča vojna z luškimi sindikati.