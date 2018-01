Intelektualni nezemljani

Če bi v začetku januarja vesoljci prišli v avditorij Moderne galerije v Ljubljani, bi jih verjetno zanimalo, kako lahko kakšnih trideset do petdeset ljudi nekaj dni zapored od dopoldanskih do večernih ur sedi in posluša ljudi za katedrom, ki govorijo nekaj, kar je povsem nepovezano s čimerkoli v njihovih življenjih, še manj pa z aktualnimi političnimi ali gospodarskimi razmerami v svetu. Če bi vesoljcem rekli, da gre za simpozij na temo Heglove estetike, ki ga organizira društvo Aufhebung, bi jim bilo še manj jasno.

A saj to, da neka mednarodna skupina ljudi iz dneva v dan premleva zapleteno misel velikega nemškega filozofa, verjetno tudi veliko večino zemljanov navdaja s skepso, posmehom, nerazumevanjem – zanje je prav skupina filozofov primer vesoljcev, ki govorijo v nerazumljivem in nezanimivem jeziku. Kako lahko kaj takega kot debata o Heglovem konceptu komedije v soboto zvečer pretehta hollywoodski film, nogometno tekmo ali kakšno od »zabavnih« oddaj na naši nacionalki?Preprost odgovor: tega se ne da pojasniti.