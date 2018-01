Dom in svet: Južni veter

V Rimu sta se te dni sestala italijanski premier in francoski predsednik, nekaj dni prej pa je Paolo Gentiloni v palačo Madama povabil šesterico voditeljev južnoevropskih držav. Dvostransko srečanje razpira pomembno razmerje, ob Nemčiji največjih in ustanovnih članic Evropske unije, in sredozemski vrh je problematiziral migracijsko politiko, eno najtežjih evropskih zadev. Format obeh srečanj odpira esencialno vprašanje EU, njene identitete. Ne gre samo za grško-rimske korenine, temveč za mediteransko dimenzijo povezave, brez tega je sedemindvajseterica zožena na ekonomski, germanski princip.



Odnosi med evropskim severom in jugom so se spremenili, čeprav je zdaj več pozornosti namenjene razkolu z vzhodno Evropo, največji preizkus za Unijo je postala Poljska. Toda v zadnjih mesecih, odkar je Nemčija izgubila svojo stabilnost ...