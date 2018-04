Ko bodo zdravniki odšli, bolnišnic ne bo več

Odkar pišem o zdravstvu - to je že skoraj 20 let - je kar naprej v zraku »razpad« zdravstva. Zdravniki so opozarjali na neobnovljene stavbe, na izrabljene aparate, na predolgo čakajoče bolnike. Pripovedovali so o utrujenosti sester in svoji lastni utrujenosti. Naštevali, kaj vse bi bilo treba storiti. Ni bilo jasno, kaj je prava točka razpada. Zdaj zdravniki molčijo. In odhajajo iz bolnišnic. To je razpad sistema.

Bolnišnica ni nek poljuben prostor, v katerem se sprehajajo sestre, ki jih šarmirajo zdravniki. Četudi je to videti v filmih ali preberemo v doktor romanih, gre le za predstavo v zabavo gledalcev. Nenehno ukvarjanje z bolnimi v bolnišnici je v realnosti naporno in izčrpavajoče delo. Bedenja ponoči v operacijskih dvoranah ne more nadomestiti nič, niti denar ne. Bolnišnica je visoko organiziran prostor, kot vesoljska postaja, v kateri izvajajo najobčutljivejše izmed vseh opravil - posege v človeško telo. Naše bolnišnice so zasnovane tako, da so strokovnjaki - zdravniki, sestre, inženirji, psihologi, bolničarji - v njih redno zaposleni. Lahko bi bilo tudi drugače, na primer da bi vsi delali kot obrtniki, s statusom samostojnih podjetnikov. A to je večja sprememba, kot bi jo prinesla katerakoli od zamišljenih reform v dveh desetletjih.