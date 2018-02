Proti-slovja: Na vlaku nacionalizma in neenotnosti

Nemško-francoskega vlaka, ki je nekoč zmogel Evropo vsaj za silo potegniti iz najhujših težav, in ki ga vsi spet tako željno čakajo, že dolgo ni več. Vprašanje je, če kdaj še bo. Nemška kanclerka Angela Merkel s hudimi težavami sestavlja lokomotivo, ki zaradi povolilno spremenjenih nemških razmerij moči najbrž nikoli več ne bo vlekla tako, kot je, navdušeni pro-evropski francoski predsednik Emmanuel Macron pa medtem na veliko maha s francosko trobojnico in dela veter bolj zase kot za Evropo.



Evropa pa, kot uročena, čepi na mestu in čaka. Od vrhunca begunske krize pred dvema letoma in finančne, pred desetimi, se ni premaknila prav veliko naprej. Politiki v resnici niso spravili skupaj niti enega odmevnega pozitivnega kompromisa, kaj šele rešitve, čeprav se na obrobju povezave dogajajo spremembe, ki vse bolj razdiralno silijo tudi proti samemu jedru Evropske unije.



Čehi so minuli teden volili zelo nacionalistično in potrdili, da že nekaj časa zelo problematična višegrajska četverica ne bo kar tako odnehala. Še bolj so po Evropi, ki ji že lep čas ne prizanašajo, ta teden udarili Poljaki...