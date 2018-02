Zgodbe izpod Triglava: Obljube zaupanja ne utrjujejo

Tudi tretji poskus občine Radovljica in njenega župana Cirila Globočnika, da bi našli investitorja, ki bi od občine odkupil zemljišče na območju gramoznice Graben in tamkaj zgradil lesni center, ni bil uspešen, saj varščine za sodelovanje na dražbi ni vplačal noben ponudnik. Nihče ni bil pripravljen investirati v nakup zemljišča, ki ga je občina s prostorskim načrtom namenila za lesni center, ki naj bi bil po predvidevanjih župana vreden kar 50 milijonov evrov.

Čeprav ima stroka o županovih načrtih nekatere pomisleke (o primernosti lokacije in dostopu do nje, o zagotavljanju zadostnih količin hlodovine, saj bi je letno predelali za 300.000 kubičnih metrov), Ciril Globočnik vztraja pri načrtu, da bo občinsko zemljišče prodal in da bo tamkaj sčasoma le zrasel lesni center. »Verjemite mi, da bomo prišli do konca«, je pred dnevi na novinarski konferenci zatrdil župan in dodal: »Ne dvomite v mene«.

Potem ko je občina tri leta pripravljala načrte in konec leta 2016 sprejela prostorski akt za območje gramoznice, je župan zatrdil, da se ponudniki »zelo zanimajo« za investicijo. Po prvotni zamisli naj bi občina v javno-zasebnem partnerstvu v projekt izgradnje lesnega centra vstopila kot lastnica zemljišča. Županu smo verjeli; na dva poziva občine se ni odzval noben ponudnik.

Na občini so zato zamisel za javno-zasebno partnerstvo pospravili v predal. Kot mogoča rešitev se je zdela prodaja zemljišča zasebnemu investitorju brez sodelovanja občine v nadaljnjih postopkih gradnje lesnega centra. Občina je razpisala dražbo za zemljišče, vendar - glej ga zlomka - ponudnikov, navkljub županovemu trdnemu prepričanju, da se bo zasebni vlagatelj pojavil, tudi tokrat ni bilo. Neuspeh, polom?

Pred poldrugim letom župan ni dejal, da naj mu verjamemo, da bo v Grabnu zrasel lesni center. Javnost mu je verjela in kljub nekaterim pomislekom ni dvomila vanj. Zdaj je dvom v Globočnikove obljube legitimiran.

Če je imel v prvih dveh primerih župan še na voljo izgovor, da pač investitorji niso pripravljeni vlagati skupaj z občino in se zato niso potegovali za javno-zasebno partnerstvo, po tretjem neuspelem poskusu tudi ta izgovor nima nobene teže. Župan še naprej vztraja pri svojem in po treh zaporednih porazih še naprej pričakuje končno zmago. Je to zgolj županova naivnost ali je v ozadju še kaj drugega?

Če so županovi načrti pred poldrugim letom, ko so občinski svetniki potrdili prostorski načrt, izgledali smelo in razen pomislekov strokovnjakov resnejšega nasprotovanja projektu ni bilo, so pomisleki o županovem načrtu zdaj bolj utemeljeni. Županova zagotovila, da naj v projekt in vanj ne dvomimo pa pol le leta pred županskimi volitvami zvenijo poceni in neprepričljivo branijo neuspeh.

Temeljni gradnik vsakega odnosa je zaupanje. Županu je javnost zaupala, da bo izpeljal enega največjih projektov na Gorenjskem. Zdaj mu zaupa manj.

Župan Radovljice Ciril Globočnik napovedi o lesnem centru v Grabnu še ni uresničil. Foto: Blaž Račič/Delo