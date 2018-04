Okoljska dvoličnost

Prebivalci Koroške Bele so v Delu prebrali o izsledkih raziskav plazu na Potoški planini, ki grozi kraju. V ponedeljek so zaskrbljenost izpostavili na zboru krajanov. Še najbolj jih je zbodlo, da o raziskavi, ki so jo po naročilu ministrstva za okolje in prostor opravili na Geološkem zavodu Slovenije, niso uradno obveščeni. Sprašujejo se, zakaj ne krajanom ne občini Jesenice z ministrstva niso poslali poročila, s(m)o ga pa dobili novinarji. Andrej Palovšnik, vodja civilne iniciative krajanov Koroške Bele, ki opozarja na nevarnost plazu in zahteva čimprejšnjo pripravo zaščitnih ukrepov, je po objavljenem članku v Delu na zboru krajanov ocenil, da so rezultati raziskave alarmantni.



»Razumem, da vas je strah,« je na zboru domačine miril jeseniški župan Tomaž Tom Mencinger in ugotavljal, da je dober mesec pred državnozborskimi volitvami zaman pričakovati ustrezen (politični) odziv okoljske ministrice Irene Majcen. Ob tem je predlagal, da bi se predstavniki prebivalcev Koroške Bele oziroma civilne iniciative in predstavniki občine sestali vsaj s strokovnjaki ministrstva. Domačini so županov predlog sprejeli.



Če bi v primeru plazu, ki grozi Koroški Beli, sodili po odzivu občine, bi lahko ugotovili, da ta zgledno skrbi za svoje občane. A vtis pokvari dejstvo, da na drugi strani občina ne pokaže enake empatije za prebivalce, ki živijo pod odlagališčem Mala Mežakla, od koder se že približno dve leti širi neznosen smrad. Oktobra 2016 je soseda odlagališča s solzami v očeh razlagala, da njihovih opozoril o neznosnem smradu, ki jim onemogoča normalno življenje v domačem okolju, nobeden od pristojnih ne posluša. »Je res preveč zahtevati čist zrak?«, se je tedaj spraševala Simona Demšar.

Njene solze nemoči niso ganile župana Tomaža Toma Mencingerja, ki si takrat ni vzel nekaj minut časa, da bi jo pomiril vsaj z nekaj spodbudnimi besedami. Na vprašanje Dela, kakšno je sporočilo občine prizadetim prebivalcem, ni dal odgovora. Menda zato, ker ni imel časa.



Pred dnevi smo v Delu razkrili še, da prebivalcem občine smrdijo odpadki, ki jih podjetje Ekogor skladišči na občinski parceli. Parcela leži zunaj ograjenega in urejenega območja odlagališča Mala Mežakla in ni del koncesijske pogodbe med občino in podjetjem Ekogor. Občina podjetju ni izdala soglasja za skladiščenje, podjetju storitve ne zaračunava. Domačinom pa smrdi – z občinske parcele.



Na eni strani Mencinger pol leta pred županskimi volitvami izkazuje skrb za Koroško Belo, kjer živi dva tisoč prebivalcev, in se skupaj z njimi čudi neodzivnosti ministrstva. Enake skrbi in razumevanja pa ne zmore deliti z občani, ki živijo pod odlagališčem Mala Mežakla. A teh je le nekaj deset in ti ne morejo pomembneje vplivati na jesenske lokalne volitve.

Krajani Koroške Bele so zaskrbljeni, ker nimajo informacij o plazu na Potoški planini. Foto: Blaž Račič/Delo