Optimalna vzgoja

Glede na način, na katerega so vzgajali njih, se starši delijo na tiste, ki so zadovoljni s takšno vzgojo, in tiste, ki jim ni po volji. Prvi, torej zadovoljni, so nagnjeni k temu, da tudi sami ravnajo enako. Tisti drugi pa nikakor nočejo ponavljati modela svojih staršev in iščejo nove oziroma boljše načine. Problem, pred katerim se znajdejo, pa je to, da se pojavlja vrsta zelo različnih novih načinov vzgoje. Med seboj so pogosto kontradiktorni, mi pa jih uvrščamo v zelo raznoliko skupino, ki bi jo lahko poimenovali »sodobna vzgoja«.Za vse te nove načine znotraj kategorije sodobna vzgoja je značilno, da so logični. Tako je za nekoga, ki ni bil zadovoljen, ker mu starši v otroštvu niso izkazovali dovolj ljubezni, in je prepričan, da ima zaradi tega v odraslem življenju nekatere probleme, povsem logično, da te napake ne bo ponavljal pri svojih otrocih, temveč jim bo ves čas dajal kar se da veliko ljubezni. Tako kot je za posameznika, čigar otroštvo so zaznamovale številne prepovedi staršev in je prepričan, da je zaradi tega odrasel v zavrtega človeka, ki se ne odziva tako, kot bi se moral, povsem logično, da svojemu otroku redko kaj prepove, hkrati pa mu dovoljuje takšno in drugačno vedenje.To, česar ti starši ne vedo, je, da je mogoče iz ene napake preiti v tisto drugo – nas­protno, ki bo imela za otroka drugačne, a prav tako negativne posledice. Dejstvo, da je določen model vzgoje logično opredeljen, še ne pomeni, da bo njegov končni rezultat zadovoljiv.Glede na sedanjo zmešnjavo in z njo povezano zmedenost staršev, ki preprosto ne vedo, kako bi morali ravnati, bomo tukaj predstavili tri modele vzgoje, ki obstajajo na tem našem območju: tradicionalni, permisivni in optimalni. Ti trije modeli vzgoje ustrezajo trem modelom, ki jih je leta 1966 opredelila Diana Baumrind. Poimenovala jih je: avtoritarni, permisivni in avtoritativni.Naša poenostavljena analiza teh treh modelov izhaja iz opredelitve dveh temeljnih stvari, ki ju otroci potrebujejo, da odrastejo v osebe s pozitivno samopodobo in samodisciplino, da odrastejo v samostojne, odgovorne in socializirane posameznike. Ti dve temeljni stvari sta: ljubezen in disciplina.Ko starši otroku izkazujejo ljubezen, mu dajejo s tem vedeti, da je zanje čustveno pomemben, da je dragoceno človeško bitje. Ob tem si zgradi občutek osebne pomembnosti in pozitivno samopodobo. Ker mu dajejo starši vedeti, da ga sprejemajo, pripelje takšno izkazovanje ljubezni do tega, da otrok sprejme samega sebe in da se v njem prebudijo občutja, kot so ljubezen do samega sebe, samospoštovanje in zaupanje v lastne sposobnosti.Kadar starši disciplinirajo otroka, počnejo s tem dve zelo pomembni stvari. Po eni strani ga učijo, kakšna je razlika med dovoljenim in prepovedanim vedenjem, kar pomeni, da ga učijo, kako naj brzda svoje želje in impulze, pa tudi tega, kako naj te svoje želje in impulze zadržuje znotraj dovoljenih okvirov vedenja. Po drugi strani ga učijo delati tiste koristne stvari, ki so zanj neprijetne in ki jih zaradi tega noče početi. Tako mu pomagajo, da si pridobi različne navade – od higienskih navad, vzdrževanja reda, vse do učenja in različnih drugih delovnih navad. Otrok, ki je vajen delati določene stvari, do teh dejavnosti nič več ne čuti odpora, zato bi lahko rekli, da takšne navade varčujejo njegovo energijo.Discipliniranje poteka ob neizbežnem konfliktu med otrokom, ki ga vodi njegova biologija oziroma »načelo ugodja«, in starši, ki zastopajo človeško družbo v želji, da bi otroka socializirali in mu vcepili »načelo realnosti«. Temu konfliktu se je nemogoče izogniti. Če oče oziroma mati želi, da bo njegov oziroma njen otrok socializiran, mora v tem konfliktu prevladati. Kadar eden od staršev prevlada, se otrok podredi, pri čemer je treba poudariti, da je v korenu besede »podrejanje« beseda »red«. V prvih fazah podrejenosti se je nemogoče izogniti krajšemu obdob­ju, v katerem je otrok zmotno prepričan, da ga starši, ki si ga podrejajo, nimajo radi.V modelu vzgoje, ki smo ga poimenovali tradicionalni prav zaradi tega, ker je to tradicionalni model v Sloveniji, je mogoče razbrati, da je njegova formula: discipliniranje brez izkazovanja ljubezni. Takšni starši svojo ljubezen pogojno izkazujejo z redkimi pohvalami, kot je »priden« oziroma »pridna«. Ker otrok posplošuje starše in tudi odnos, ki ga imajo do njega, to isto stališče prevzame kot odnos do samega sebe. Končni dosežek takšne vzgoje so pretirano socializirani posamezniki. Iz njihove samodiscipline izhaja visoka produktivnost, vendar sami nimajo stabilne pozitivne samopodobe.Permisivni model vzgoje je nastal kot odziv na tradicionalni model, njegova formula pa je ljubezen brez discipliniranja. Starši otroku nenehno izkazujejo ljubezen, poskusi discipliniranja pa so neuspešni, ker se starši v konfliktnih situacijah umaknejo in popustijo otroku. Končni dosežek tega modela so osebnosti z zelo pozitivno samopodobo, a brez razvitih sposobnosti in dejanskih uspehov, ki bi tak­šno pozitivno samopodobo upravičevali.Formula optimalne vzgoje je ljubezen + disciplina. Tako vzgojeni otroci imajo o sebi pozitivno sliko, imajo pa tudi razvito samodisciplino, ki jim bo pomagala zgraditi srečno življenje. Poleg tega se tako vzgajani otroci naučijo, da konflikt ni zanikanje ljubezni, kar je zelo pomembno za njihovo bodoče duševno zdravje.

Permisivni model vzgoje je nastal kot odziv na tradicionalni model, njegova formula pa je ljubezen brez discipliniranja. Foto: Shutterstock