Proti-slovja: Čas stabilnih genijev

Ni največji problem, da imajo ZDA predsednika, kakršnega pač imajo, je ob tvitu Donalda Trumpa, da ni otročji, kot ga prikazuje sporna Wolffova knjiga, ampak zelo »stabilen genij, saj mu je v prvo uspelo postati predsednik države«, predsednikovo izjavo komentiral Paul Krugman. Združene države so po njegovem, če smo pošteni, že večkrat imele zelo mediokritetne predsednike. Eden takih je bil zvezda tretjerazrednih kavbojskih filmov Ronald Reagan, ki je s svojo »vojno zvezd« sesul Sovjetsko zvezo, čeprav je ob koncu mandata že kazal jasne znake alzheimerjeve bolezni. Problem je, pravi Krugman, ker danes taki »stabilno genialni« predsedniki, za kakršnega se ima Trump, niso več obdani s prvovrstno ekipo ekspertov, ki bi preprečevali njihove največje neumnosti, in še večji problem je, ker ne deluje več sistem »checks and balances«, zaradi česar predsednik lahko ignorira pravno državo in celo zlorablja svoj priviligirani položaj.

Zdaj pa prestavimo to, kar Krugman trdi za ZDA, v evropske razmere, in se vprašajmo, ali ob dejstvu, da vse, kar se zgodi na oni strani Atlantika, prej ali slej pride v Evropo, tudi na stari celini nismo že krepko zakoračili v čas »stabilnih genijev« Trumpovega kova?