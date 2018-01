Proti-slovja: Črna dama, rdeči fant

Nemški povolilni koalicijski poker, ki za urejeno državo, kot je Nemčija, traja že predolge štiri mesece, z jutrišnjim odločanjem socialdemokratov v nekdanji prestolnici Bonn vstopa v drugo, odločilno fazo. Karte so razdeljene, iz talona jih ni več mogoče jemati, stave so na mizi, blefiranja je konec.



Do zdaj ga je bilo za spodobno evropsko državo in najmočnejšo evropsko političarko, kot pravijo Angeli Merkel, tako ali tako že preveč. Najprej s samim volilnim izidom. Se je kdo v resnici vprašal, kaj so nemški volivci septembra sporočili prav tem trem velikim strankam, CDU/CSU in SPD, ki so že pred tem vladale v »veliki koaliciji«, zdaj pa jo po sili razmer sestavljajo še enkrat? Vse so na volitvah krepko izgubile glasove, v parlament pa so se na ta račun znova prebili liberalci (FDP) in prvič po vojni tudi skrajno desničarska Alternativa za Nemčijo (AfD). Ne črni (Angela Merkel) ne rdeči (Martin Schulz), zato ne zmorejo več sestaviti za nemške politične razmere »naravne« vladajoče koalicije, kar pomeni, da se je država znašla v politični krizi, čeprav vsi trdijo, da je ni.



Drugi blef je bil, ko primadona Merklova, ki nikakor ni hotela vladati z manjšinsko vlado, socialdemokrati pa so hoteli v opozicijo, ni zmogla sestaviti tako imenovane jamajške koalicije, in so za propad pogajanj nato obtožili liberalce (FDP). Oprostite, mar ni spodletelo mandatarki Merklovi? Tretji blef je bil, ko so v imenu stabilnosti...