Proti-slovja: Od več Evrope do več Evrop

Evropa je ena, enotna in nedeljiva, se je šefom držav ali vlad marca letos zapisalo v slavnostnem dokumentu, objavljenem ob šestdesetletnici rimskih sporazumov, ki veljajo za začetek Evropske unije. Obletnica, pač. Kdo bi jim zameril.



Realnost je, žal, nekoliko drugačna. Ob izteku istega leta, v katerem smo slavili šest desetletij povezave, je šef vseh šefov držav ali vlad članic Evropske unije, poljski politiki Donald Tusk, ki po funkciji ni kdorsigabodi ampak sam predsednik Evrope, med zadnjim letošnjim vrhom EU že nesporno in javno »operiral« z najmanj štirimi Evropami. S »severno« (bogato) in »južno« (revno), zraven pa še z »zahodno« (pogojno pro-begunsko) in »vzhodno« (izrecno proti-begunsko). Evropa naj bi bila namreč, kot je rekel Tusk, razklana podolgem in počez.



A se je predsednik Evrope, kljub drastičnosti te ocene, vendarle nekoliko uštel. V Evropi, ki jo po zagotavljanjih večine bruseljskih politikov lahko reši kvečjemu še tesnejše povezovanje, torej »več Evrope«, je različnih Evrop še bistveno več.