Proti-slovja: Priložnost za Evropo

Vsi so ga imeli v mislih, še preden je sploh prispel v idilično švicarsko gorsko letovišče, čeprav ga v svojih govorih niso omenjali. Bi indijski premier Narendra Modi kot šef največje, več kot milijardne svetovne demokracije v svojem uvodnem nastopu govoril o upoštevanja vredni logiki Gandhijevega pogleda na svet, o nesmiselnem rušenju večstranskih trgovinskih sporazumov in zmanjševanju čezmejnih naložb, če ne bi imel v mislih Donalda Trumpa, njegovih arogantnih potez in protekcionizma, ki ga že zganja pod geslom America first?



Bi se kanadski premier Justin Trudeau zavzel za transpacifiško partnerstvo (TPP), ki ga nameravajo vse druge podpisnice obdržati, čeprav je Trumpova Amerika iz njega izstopila, ali za sporazum Nafta, ki je za severnoameriške partnerice še kako pomemben, Trump pa ga izpodbija? In ne nazadnje, bi nemška kanclerka Angela Merkel, ki je lani ob približno tem času izrekla zgodovinski stavek, da bo morala Evropa »vzeti usodo v svoje roke«, letos v Davosu dodala svojo nič manj ostro kritiko, da »izolacionizem ne bo pomagal nikomur« in da nas zaradi vzpona nacionalizma, populizma in »razdiralnega ozračja, ki ga opažamo v mnogih državah«, čaka še veliko dela? Merklova je nato, podobno kot še nekateri ugledni gostje foruma, odpotovala iz Davosa, še preden je imel Donald Trump včeraj popoldne svoj zaključni nastop.



Seveda se natanko ve, komu so bile v Davosu, tudi v imenu Evrope, namenjene vse te besede...