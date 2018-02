Proti-slovja: Spet ta Balkan

Je Evropa sploh kdaj razumela Balkan, kjer se je v resnici rodila njena demokracija in je Platon celo oče »evropskih vrednot«? Kar poglejte, kaj je storila z Grčijo, ki si še do danes ni opomogla, in kaj je dvajset let prej počela z razpadajočo Jugoslavijo, kjer so najhujše morije na evropskih tleh po koncu druge svetovne vojne potem uspeli ustaviti šele Američani.



Evropa je bila do Balkana vedno ozkosrčna, vzvišena in brezbrižna, predvsem pa, od sarajevskega atentata na prestolonaslednika Ferdinanda naprej, vedno prepozna. Ukrepala je, ko so vlaki že odpeljali, ko ni šlo drugače, ko je bilo »mus« in se ni dalo več veliko spremeniti.



Je s tokratno bruseljsko pobudo, da naj se države Zahodnega Balkana po več kot desetletju zatišja znova začnejo intenzivneje vključevati v EU, tako da bi nekatere (Črna gora ali Srbija) lahko vanjo vstopile že leta 2025, kaj drugače? Ali pa gre spet za nekakšen »mus«, ker je bruseljski »ženin«, ki je nekoč že nekaj obljubljal, potem pa sramotno pobegnil z Balkana in vmes razlagal, kako da »romunske in bolgarske napake« ne misli več ponoviti, na lepem ugotovil, da mu nesojeno »nevesto« zdaj speljujejo drugi, in da to že postaja nevarno. Tudi za Evropo.