Proti-slovja: Za pravno Evropo gre

Je mogoče normalno živeti v skupnosti, ki prisega na pravno državo, skupne vrednote in jasno dogovorjena pravila igre, potem pa ta pravila kršiti vsakič, ko komu po teh istih pravilih sprejeta skupna odločitev slučajno ni všeč? Na primer tako kot zdaj z nepriznavanjem arbitražne razsodbe, v katero je sama privolila, počne Hrvaška ali kot že lep čas z upiranjem begunskim kvotam in vse bolj samosvojim pojmovanjem pravne države počno nekatere vzhodnoevropske članice s Poljsko in Madžarsko na čelu?Najbrž ne. Kdor je mislil, da bo v komaj začetem letu za EU največji problem, kako izpeljati brexit, se je uštel. Ta postopek, naj bo še tako zapleten in delikaten, vsaj za zdaj poteka po pravilih igre, ki jih zahodnoevropske demokracije medsebojno priznavajo že desetletja in so do včeraj, najmanj pa do »velikega poka« in najnovejših kriz, dosledno veljala tudi za Evropsko unijo. Brexit se bo torej že nekako končal, kot je prav.