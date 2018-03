Ritensko načrtovanje

Ptujska občinska oblast se je začela pretvarjati, da je skrbna in pametna. Le da vsakemu spominu, daljšemu od dveh mesecev, tega več ne more dopovedati. Ker tak spomin še ni pozabil, da je ta ista oblast po mestu razpostavila (pre)drage in neustrezne litoželezne posode (še najbolj podobne skodelici za sladoled) in jih privijačila ponekod kar na kolesarsko stezo. Ni pozabil, da jih je prvotno zasadila s povsem neustreznimi rastlinami, čeprav je trdila, da so ji tako svetovali strokovnjaki (zagotovo pa je nasvete plačala).



Tak spomin ne pozabi, da je pred pol leta posekala velikanski kostanj v bližini mestne tržnice. In da je kljub tisočerim nasprotovanjem občanov na silo podrla sedem cigarovcev ob tržnici. Ne pozabi, da je pravkar podrla desetine dreves in grmovnic (ter grobov) na starem pokopališču ob Volkmerjevi cesti. Tak spomin se logično sprašuje, kaj bo še podirala poslej?

Za dodatek pa je v takem spominu še vedno ogoleli grajski grič, ki ga je država oskubila večine markantnih reves, ne da bi imela načrt, voljo in denar, da grič takoj zatem začne tudi hortikulturno urejati.

Preveč potez kaže, da odločevalci v tem mestu nimajo prav nobenega smisla in znanja o drevesih, cveticah in zelenju. Da pa bi to protizeleno volčjo naravo skrili, so si na stroške občanov naročili posebno študijo Zasnova zelenega sistema mesta Ptuja, s katero se hočejo prekriti kakor z ovčjo kožo. Po vsem zagrešenem hočejo zdaj prikazati celovito in vrhunsko skrb za zelenje v mestu.

Spet so hitri. Že lansko jesen so pri arboristki Tanji Simonič Korošak naročili Zasnovo zelenega sistema. Torej pri tisti avtorici, ki je za katalpe ob tržnici trdila, da še niso za podreti. Zanimiv obrat! Kakor tisti, ko je strokovnjak Arboretuma iz Volčjega potoka na hitro ocenil, da je katalpe treba podreti - in Arboretum je dobil delo na starem pokopališču.

Zdaj naj bi občina že imela popis vsega zelenja v starem mestnem jedru, ki ga obsega prva faza te študije. Ko bo prihodnje dni rastje ozelenelo, jo bodo še enkrat pregledali in dopolnili. Kam pa si bodo potem takšno študijo zataknili, še niso povedali nikomur. Bodo pa se takoj zatem lotili še druge faze in popisali zelenje in drevje na celotnem mestnem območju (torej okoli starega jedra), v njem zajeli tudi ozelenitve in ureditve krožišč, pa parkovne zasaditve (ki jih itak ni več, ker si ostanki nekdanjega parka ob Dravi ali neurejeni Ljudski vrt ne zaslužijo tega imena).

No in potem bo študija zaključena! Na vrsto pridejo smernice, kako bo treba ravnati z rastjem v mestu in kako morda zasaditi kaj na novo. Potem, ko proti volji meščanov podreš vse, jim je treba pod nos pomoliti neko drago strokovno zagotovilo, kako boš poslej lepo skrbel za mesto. V njem bo zagotovo tudi vsa strokovna podpora že izvršenim spornim in nestrokovnim posegom. Če je plačilo dovolj visoko, tudi stroka lahko osmisli napačni vrstni red in ritenski razvoj.

Občina menda že ima popis vsega zelenja v starem mestnem jedru. : Franc Milošič, DELO, Ptzuj; Ptuj - drevesa cigarovcev na ptujski tržnici