»Šarlatan« v bazenu

V gospodarstvu že dalj časa velja znani rek guruja menedžmenta Petra Druckerja, da tistega, česar ne moreš meriti, ne moreš niti upravljati (you can't manage what you can't measure). Z digitalno revolucijo vstopamo v paradoksalno obdobje, ko bo po eni strani vedno več poslovnih procesov ter naprav digitaliziranih in avtomatiziranih. To pomeni, da jih bo še lažje analitično spremljati ter na podlagi podatkov v realnem času ustrezno ukrepati ter se prilagajati. Še več, namesto človeka bo to počel kar inteligentni robot. Po drugi strani vse več teoretikov menedžmenta, poslovnih voditeljev ter predvsem spremljevalcev trendov na področju človeških virov napoveduje, da bo v prihodnosti naraščala tudi potreba po znanjih, ki niso enostavno kvantitativno merjena in zahtevajo visoko stopnjo čustvene inteligence, empatije ter sposobnosti kompleksnega razmišljanja in povezovanja onkraj matematičnih formul.Medtem ko so menedžerske prakse prešle obdobje »po občutku« ter »volumen, volumen, volumen«, je baza slovenskega športa (tisti del, ki ni profesionaliziran) v večini ostala na predhodni razvojni fazi ter se počasi spogleduje z uvajanjem metod »poslovne analitike« v vsakodnevne procese vadbe. Tako je vsaj mogoče sklepati iz vpogleda v stanje plavanja, enega osrednjih bazičnih športov.Izhajam iz športne družine. Oče je bil plavalni trener, mama vrhunska tekmovalka in danes trenerka ritmične gimnastike. Imel sem izjemno priložnost, da sem lahko zadnje mesece očetovega življenja preživel v njegovi neposredni bližini in glede na to, da je praktično do smrti delal, tudi od blizu opazoval stanje slovenskega plavanja. Po olimpijskih igrah v Riu leta 2016 se je namreč vrnil v Slovenijo in deloval kot vodja reprezentančnega panožnega tima. Na kratko je to pomenilo, da je skrbel za pripravo programa dela ter usklajevanje med strokovnjaki s posameznih področij (prehrana, kondicijski treningi, psiholog in podobno) ter plavalnimi klubi, trenerji in plavalci.Področje dela mu ni bilo tuje, prej nasprotno. Celotno poklicno kariero je namreč skrbel za učinkovit prenos znanja iz teorije v prakso ter nazaj, vključujoč nove prakse analiz trenažnih procesov ter tekmovalnih nastopov. Pri tem so bili gonilo nenehen razvoj, spremljanje in uvajanje novih trendov iz vsega sveta ter izobraževanje vseh, ki so tako ali drugače vključeni v plavanje. Glede tega naj navedem nazorno prigodo.Kmalu po prihodu v Slovenijo leta 1991 je oče kot eden prvih v slovenskem športu začel uvajati redno merjenje tako imenovanega laktata (vsebnost mlečne kisline v telesu), ne samo na tekmah, ampak tudi na treningih. S takrat dostopno tehnologijo je to počel tako, da je prinesel na bazen kot manjšo škatlo velik kovček, ki je vseboval steklene cevke ter merilno napravo. Merjenje je potekalo tako, da je sam odvzel nekaj kapljic krvi plavalcem ter jih nato vpihnil v merilno napravo. Sam sem bil tedaj plavalec mlajših selekcij in se dobro spomnim, da so se plavalci temu hitro privadili, okolica nekoliko manj – v okolju, v katerem je bilo relativno malo strokovnega znanja, so to označili za šarlatanstvo, ki ga za povrhu izvaja tujec. Prislužil si je celo inšpekcijski nadzor, ki pa je bil na srečo bolj dojemljiv za nove prakse merjenja. A čez nekaj let je v okolju mariborskega plavalnega kluba nastal drug konflikt. Oče je za razvoj tamkajšnjih vrhunskih plavalcev zahteval še več vsestranske strokovne podpore, ki jo je v večini primerov mogoče meriti in analitično usmerjati, a okolica tega znova ni razumela. Takrat je tudi zamenjal delovno okolje.V plavanju – seveda je podobno tudi v drugih športih – je mogoče meriti bistveno več kot zgolj obseg in čas preplavanih kilometrov. Ter seveda na podlagi tega ustrezno upravljati in popravljati programe ali primerjati njihovo uspešnost. Tukaj je primerjava s poslovnimi praksami, omenjenimi na začetku, neposredna. Vendar to številnim ne ustreza, saj če lahko določen proces objektivno merimo in na podlagi tega primerjamo rezultate, se hitro (občutno pred nastopi na tekmovanjih) pokaže uspešnost zastavljenega programa, njegove realizacije ali perspektive. Na trenerski ravni to pomeni, da maske hitro padejo – naenkrat ključ ni več v kvantiteti, temveč kvaliteti dela ter zmožnosti analitičnega vpogleda v to, kaj se dogaja in predvsem zakaj.Pri vsem tem niso v ospredju finance.­ Ne gre za zahtevna programska orodja, ki v gospodarstvu sežejo do večmilijonskih zneskov. Kamera, računalnik (poznavanje osnov tabelaričnih programov), štoparica, merilec laktata ter predvsem znanje (oziroma želja po njem) zadostujejo. Mimogrede, cene merilcev laktata se gibljejo okrog nekaj sto evrov. Ključni so znanje, izobraževanje in strokovnost.In prav to je oče maksimalno aktivno počel vse življenje. Najbrž ne preseneča, da je še največ pripravljenosti za sodelovanje ter pozitivnega odziva v zadnjem obdobju našel v trenerjih mlajše generacije, ki bodo v prihodnje nujno potrebovali podporo tako v lokalnih okoljih kot širše. Ampak to je edina pot, da slovensko plavanje začne sistematično zmanjševati strokovni zaostanek. Kajti dokler bo odgovor na vprašanje, koliko plavalnih klubov v Sloveniji ima merilec laktata in ga redno uporablja, blizu nič, se bomo še naprej čudili, kaj se dogaja s slovenskim plavanjem ter kje so »nove« Sare Isakovič in Petri Mankoči.P. S.: Posvečeno dr. Dimitriju Manceviču­ (1959–2018), vrhunskemu slovenskemu plavalnemu trenerju.

