Tlačani in knezi: Danes zakon celjski in kmalu spet

Ponoči, ko tlačani spokojno spimo, nad Celjem krožijo jastrebi in čarovnice. Samo tako si znamo razlagati gnev poslanca SDS Vinka Gorenaka nad poslanko SMC Janjo Sluga, ker si je upala v parlament vložiti zakon o sanaciji svinjske kotline, ki ji pravimo Celjska.Kaj pa se gre!? Česa tako nezaslišanega ji poslanske kolegice in kolegi ne morejo odpustiti. Oni namreč za tegobe tlačanov nimajo časa, razen mesec pred volitvami. Preveč so zaposleni z ogovarjanjem drugih poslank in poslancev in z zagovarjanjem svojih strankarskih voditeljev, ki sotega poslanci še sami ne vedosubstitut njihovih voditeljev iz mladosti, naj gre za Tita, Stalina, Rožmana ali Rupnika.A kakor je te dni na medmrežju spomnil vestni poslančev spremljevalec: kar ženska spravi na hrib, s hriba sedem volov ne potegne. Se bojimo, da bo poslancem zakon uspelo ...Samo danes še gremo spat, jutri se bo že razkrilo, da je poslancem iz Savinjske malo mar za tlačane. Nam pa za njih. Enajst jih imamo v parlamentu in prav iz tistih strank so, ki se preklajo o celjskem zakonu.Jih ume kdo na izust našteti? An ban, pet podgan, kateri savinjski poslanec nam niti malo ni znan?Mi nismo njihovih barv. Rdeči, črni, beli, marogasti in predvsem zeleni smo od zastrupljenega okolja med Žalcem in Šentjurjem, Vojnikom in Laškim. Pljuča imamo polna prašnih delcev, za katere knezi trdijo, da so z naših ognjišč, okoljevarstveniki, da iz avtomobilov, civilna tlačanska gibanja pa, da iz tovarn.Nekaj kisika še imamo v možganih. Vemo, da dan, ko bo o zakonu drugič zasedal pristojni parlamentarni odbor, ne bo postal praznik Celjske kotline.Stranke razpadle koalicije s SD in Desusom na čelu bodo SMC raje preprečile za nas narediti kaj dobrega. Skupaj z opozicijo bodo zakon prihranile za svojo vlado, če se jim bo slučajno prikazala Marija. Družno bodo, ker kaj pa Slovenca s Slovencem bolj združi od zavisti in hudobije, udarjali po isti vreči.Pa nas niti to ne bo izučilo. Tlačani bomo ostali tepci. Volili bomo istega župana in svetnike, ki že četrt stoletja le gledajo, kako Celje gospodarsko in kulturno postaja zadnja provinca znotraj nekdanjih posesti Celjskih grofov. Razen pritoževanja nad mačehovsko Emono ne zmorejo drugega od obujanja spominov na rimsko Celeio in srednjeveški Cilli.Za konec in da ne pozabimo. V soboto sta prvi celjski knez in smetana tlačanske neumnosti spet imela na Krekovem trgu tradicionalni Dan otoka Paga. Čez tri tedne bo v mestnem središču Polka fest. Juhuhu in živijo, dalmatinska kmetija!

Celjsko gospodarstvo se ponaša s Svinjskim sejmom z okrepčevalnico, zadaj so nevarni zemeljski izkopi ob železniški progi. Foto: Brane Piano