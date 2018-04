Tlačani in knezi: Dojenje v javnosti

Ob svetovnem dnevu zdravja so nas podojili in nafarbali

Tlačani si še nismo povsem opomogli od 8. marca, za katerega smo mislili, da je dan tlačank, pa so nas opozorili, da gre za svetovni dan ledvic. Z našimi ženami povezanih hecev s tem še ni bilo konec.



Predzadnji ponedeljek, na svetovni dan zavedanja o avtizmu, so celjski Stari grad zvečer osvetlili v modro, da bi nas »ozavestili« o razumevanju avtističnih tlačanov in njihovih človekovih pravicah. Ampak kako naj bi prek barve gradu ugotovili, na kaj moramo biti bolj pozorni?



Ni še bilo konec.



Minulo soboto je na Savinjskem nabrežju, priljubljenem celjskem sprehajališču na robu starega mesta in tik ob zaradi psov ograjenem otroškem igrišču, neko podjetje postavilo klopco za dojenje. Domnevamo, da je za namestitev klopce imelo vsa dovoljenja knežjih oblasti, saj je bilo mesto podpornik njihovega komercialnega projekta. Na klopci je namreč plakat, da podjetje prodaja vse za dojenje.



Istega dne so imeli pri Pušn šank Pr'Tini dobrodelni tek za hujšanje, izkupiček pa je šel mladim, ki imajo raka ... Iz bolezni in nevarnosti nezdravega življenja ne kaže briti norcev. Se pa vprašamo, kaj vse to pomeni, če vemo, da naše zdravstvo ne deluje tako, kakor bi moralo. Zavarovalnica iz našega denarja plačuje zdravila po mili volji. Če so predraga, jih ne plača. Daje jih gor in dol z brezplačne liste. Bolniki s smrtno nevarnimi okvarami srca ali česa drugega pa se mrtvi prevračajo iz večmesečnih čakalnih vrst, ker hočejo imeti zdravniki vsako delo plačano, denarja pa ni.



Bodo zdaj namesto uvajanja reda in ustavne pravice do zdravja, kaj zdravja, življenja (!), naši knezi začeli še z drugimi barvami osvetljevati Stari grad? Z zeleno za žolčne težave, rdečo za povišan pritisk in z rumeno za ledvične kamne? Čeprav ne moremo nasprotovati temu, da je za svoje zdravje vsak odgovoren sam, si dovolimo pripomniti, da je bilo geslo letošnjega svetovnega dneva zdravja takšno: Univerzalna dostopnost do zdravstvenih storitev za vsakogar, vsepovsod. Kaj so pa za to naredili? Ničesar.



Namesto tega so nam sporočili, da naj več tečemo in se sprehajamo, da naj spoštujemo pravice bolnih in drugačnih, da naj se torej lepo sami znajdemo, kakor vemo in znamo. Aja, pa še, da je dojenje zdravo.



Tlačani smo za to, da naj mamice doje vsepovsod in naj to ne bo nekaj neobičajnega. Ne potrebujejo pa posebnih klopc na lokacijah, ki si jih poleg njih najbolj zapomnijo odraščajoča mladina in voajerji ...

Fotografija je simbolična. Foto: Brane Piano