Tlačani in knezi: Drek pod snegom

Ob prvi marčevski odjugi se je na celjskih pločnikih izpod snega prikazal pasji drek. Počasi se je tajal in se nam lepil na čevlje. Potem je v mestnem časopisu Celjanu izšla kolumna poslanca Vinka Gorenaka, ki ga menda na Celje vežejo lepi spomini. Nas, tlačane, nanj nič ne veže, še najmanj lepi spomini na čase, ko je tovariš Gorenak po mestu hodil s policajsko kapo z rdečo zvezdo na glavi, ki je tudi v komandirski pisarni ni snel. Kape, za glavo ne vemo ...Drži. Volilnemu okraju Celje tudi v tem sklicu parlamenta primanjkuje poslancev in Janja Sluga je edino, kar imamo v Ljubljani, da lahko za nas kakšno reče o nujnosti sanacije okolja. Morda ji, kljub vladi v odhajanju, uspe aprila zakon celo spraviti skozi parlament.Lahko bi razpravljali o tem, da zakon ni popoln, da ga bo treba še dopolnjevati ... Ampak gre za prvi konkreten poskus, kako se končno lotiti celjskega okolja. Poslanec Gorenak je že pristavil lonček, saj je vedno rad spil malo toplega mleka, zraven pa je v Celjanu zlil gnojnico na Slugatovo, zakaj da se ni zakona spomnila že prej. Zakaj se ga ni pa on?Ampak tlačani vemo, da je tudi človeštvo sestavljeno iz vodnikov, ovac in psov čuvajev. Zato se ne čudimo, da so se mnogi zdaj pridružili čredi, nekateri pa bi radi samo lajali.Če obrnemo na prispodobo, le kaj bo pokukalo na plano, ko se bo razkadila predvolilna megla in bodo končane junijske parlamentarne volitve? Gorenak, Sluga ali spet samo Karel Erjavec, večni kandidat v Žalcu, kamor ga vežejo lepi spomini na zmage v okraju, kjer nikoli ni živel?No, vrnimo se k čredi, ki zdaj topota za Slugatinim zakonskim predlogom o okoljski sanaciji Celjske kotline. V tropu so kar naenkrat vsi navdušeni nad predvolilno pašo, ki jo zakon ponuja. Še celjski prvi knez med pripravami na občinski praznik v aprilu in poroko v juniju ni utegnil prisvojiti si zaslug, ki mu ne gredo, nasprotoval mu pa tudi ni.Se je pa zganil šentjurski knez Marko Diaci. Namesto, da bi se že pred leti zavzel za okoljsko sanacijo zahodnih meja občine, kamor piha iz Cinkarne, je z očitki, da mu nista nič povedali, napadal domači poslanki, Slugino strankarsko kolegico Anito Koleša in Gorenakovo strankarsko vrstnico Jelko Godec ...Tlačani ne vemo, kaj je bolj grozno. Ali, da se ima kozjanski Gorenak za Celjana, ali, da bo zakon doživel žalosten konec, če bodo volitve iz parlamenta izbrisale njegove pobudnice.

Črno odlagališče odpadkov - s težkimi kovinami onesnažene zemlje v Bukovžlaku. Foto: Brane Piano