Tlačani in knezi: Majoneza

Tlačani beremo v lokalnem časopisu, kako je nek radio na Celjskem prepričal velikonočnega zajčka, da je srečnim izžrebanim poslušalkam na dom ali v službo dostavljal majonezo. Morda to za ta predvelikonočni čas vendarle ni povsem neprimerno. Nenazadnje je majoneza narejena iz jajc.

Ko smo bili še majhni, smo na velikonočno jutro po travi okoli hiše ali pod fikusi v blokovskih stanovanjih iskali pirhe. Danes menda mlade tlačanske mamice nastavijo kar kinder jajčke. Celjski občinski zavod za objavljanje kulturnih prireditev, ki jih večinoma organizirajo drugi ter za razmah turizma v Celju še takšnih jajc nima.

Reč je takšna. V soboto - še je čas, da začnete trenirati - Zavod Celeia Celje med deseto in eno uro vabi tlačane na Glavni trg k iskanju velikonočnih jajc v starem mestnem jedru. V mestu, sporočajo, bo skritih 30 jajc, 15 jajc bo najditelju prineslo bon za nakupe v mestu, 15 jajc pa sladka presenečenja.

Ampak rekli smo, da nimajo jajc. Razložimo. Jajca, ki jih boste iskali, ne bodo jajca, ampak »tako imenovana velikončna jajca v obliki nalepk«. No, pa povejte! Jih imajo ali jih nimajo?

Pa v soboto pred veliko nočjo velikonočni dogodek vendarle ne bo minil brez jajc. Tlačanom jih sicer ne bodo delili knezi, kakor bi se spodobilo, ampak si bodo jajca lahko tlačani naredili sami na ustvarjalnih delavnicah. Pomerili se bodo lahko tudi v jajcetrku - Der Eierknacker so zapisali na zavodu, da bi razumeli vsi kleni Celjani - in bodo z železno kroglo ciljali jajce. Posebej za to priliko prihajajo v mesto inštruktorji Nemškega zgodovinskega gledališča Theater Vagant.

V mestnem središču Celja bo za vsak primer - če torej kdo ne bo imel svojih jajc, si jih ne bo zmogel narediti ali pa mu bodo vsa razbili - na ogled tudi veliko velikonočno jajce, ki ga bodo izdelali dijaki šole za hortikulturo in vizualne umetnosti. Tisti, katerim so decembra njihov božični aranžma v mestu razstavili kar na avtomobilski prikolici za prevoz opeke in betona.

Skratka. Iščite v naslednjih dneh jajca, velika noč bo v vsakem vremenu, tudi, če bo padala kot jajca velika toča.

Kar pa se knežjih politikov, ki so javnega nastopanja in govorjenja v javnosti vajeni kakor goske sena, skromno svetujemo. Naj, prosimo, več ne uporabljajo prispodob o tem, koliko kdo ima ali nima med nogami, še zlasti v povezavi z ženskami je to preočiten znak njihovega nepoznavanja anatomije človeškega telesa. Naj raje rečejo, da ima kdo zajčka med nogami, drugi pa jajčka za ušesi.

Piasnica Anke Angelike Polak iz Celja v celjskih barvah. Foto: Mali Igor