Tlačani in knezi: Š(t)ajerska

Tale reč s prestolnico ter zahodno in vzhodno kohezijsko - kako ironično, gre za nekaj, kar naj bi se privlačilo - regijo, kakor v razdeljevanju evropskega denarja v Bruslju na dvoje režejo Slovenijo, slovenski knezi pa jo tudi sami vse bolj tako dojemajo, je šla že predaleč.Na radiu poslušam polemiko o razdelitvi podpor na razpisih ministrstva za kulturo in slišim razlagati državnega nameščenca, da ves denar vendarle ni ostal v Ljubljani, sorazmerno ga je šlo veliko tudi na Štajersko in v manjše kraje, na primer v Maribor. Ne lažemo, res se je tako izrazil.Saj ne, da bi hoteli zagovarjati Maribor in njegove kneze, nadzornih kamer v ptičjih hišicah, avtomatskih radarjev v križiščih, nikoli izpolnjenih obljub o tujih investicijah v gradbenih jamah ali občinskega financiranja štadiona za nogometni klub s profitom ... Ulice imajo tlačani tam prav tako pokrpane kakor jih vsako pomlad flikajo knezi v Celju in jih bodo letos še bolj, saj so že sporočili s knežje občine, da jim je zima - no, trenutno Šrotovo najljubše podjetje VOC Celje - že požrla cestni proračun 2018.Po drugi strani pa tudi ne bomo opravičevali primitivnega govorjenja mariborskih športnih funkcionarjev in še manj njihovih v vse mogoče sodne zadeve vpletenih kandidatov za politične funkcije v četrt stoletja samostojne knežje republike. Lahko pa napovemo, kam nas bo slovenska zaplankanost s plankami na Trojanah, vztrajna krepitev delitve na vzhod in zahod, skorajda na nekdanjo italijansko in nemško okupacijsko cono, privedla.Je v začetku tedna mestnim svetnikom celjski prvi knez razložil nekako tako, da so v koheziji predlagali ustanoviti poseben 80 milijonov evrov vreden inštrument za sanacijo degradiranih območij po Sloveniji, od česar bi Celje dobilo največ, pa jim ni uspelo. Na tiste milijone, ki so v koheziji namenjeni vsem mestom in tudi saniranju zastrupljenih in onesnaženih urbanih območij, pa se niso imeli srca prijaviti, saj bi Celje drugim mestom vzelo preveč. Seveda, verjamemo, pa pujski po zraku letajo ...Dobro bo, da bodo na zahodni strani ostali zagovorniki domobranstva, na vzhodni častilci špricerja. Slabo bo, da bodo na obeh straneh ostali državnozborski poslanci, pri čemer je sreča v nesreči za Štajersko edino ta, da bo Kranjski ostalo več poslancev. Naj jih imajo prek Trojan, Š(t)ajerska še svojih ne mara.

Meja na Trojanah bi bila lahko označena podobno kot v otvoritev predora pod Trojanami leta 2005. Foto: Brane